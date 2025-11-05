南韓明年度預算16兆 AI支出增至3倍 打造前三強國

圖／達志影像路透社

上任屆滿5個月的南韓總統李在明，4日發表施政演說，公開明年度預算案，將編列728兆韓元，折合台幣約16兆元。他形容這是南韓「第一份迎接AI時代的國家預算」，將人工智慧預算增至今年的3倍之多，希望帶領國家躋身全球AI三大強權。

在執政黨議員的掌聲和簇擁下，南韓總統李在明步入國會議事廳，用慶祝APEC峰會圓滿落幕和韓美關稅談判拍板定案，為4日施政演說拉開序幕。

南韓總統 李在明：「在最壞的情況下，為了取得最好的結果，我連靈魂都投入其中，全力以赴。」

廣告 廣告

新政府上任後，經過五個月的努力， 南韓第三季度經濟成長率終於反彈至1.2%，創下六個季度以來新高。李在明終於能向國民宣告：經濟已好轉。

南韓總統 李在明：「過去五個月，我們以非凡的決心，克服了因非法戒嚴而導致的經濟加劇衰退，所幸，現在我們的經濟，已經脫離危急狀況。」

但國家豈能安於現狀。面對國際貿易秩序重組，和AI革命浪潮，李在明宣布明年編列高達728兆韓元，折合台幣近16兆的預算，比今年增加8.1%。

其中人工智慧相關預算，佔比最多。

南韓總統 李在明：「為了成為AI前三大強國，共編列10.1兆韓元，這比今年的3.3兆韓元預算，增加了3倍以上。」

10.1兆韓元怎麼用？2.6兆韓元，將投入到工業、日常生活和公共部門的AI引進；剩餘的7.5兆韓元，則將用於人才培養和基礎設施建設。

南韓總統 李在明：「就像朴正熙總統為工業化鋪設高速公路、金大中總統為資訊化時代鋪設高速公路一樣，我們現在必須為AI時代修建高速公路，開創飛躍和成長的新未來。」

這樣還不夠，李在明目標未來五年內投入6兆韓元，以汽車、造船等主要產業為中心，將機器人技術與AI結合，將南韓打造成「物理AI」領先國家。

南韓總統 李在明：「通過挖掘擁有尖端技術的新創企業和研發投資，將國防產業培養成AI時代的主力製造業，為躋身國防產業四大強國奠定基礎。」

除此之外，順應AI潮流，政府將把常規武器體系，轉型為先進武器體系，加速打造智慧強軍，實現自主國防。

韓聯社TV主播：「李在明總統發表了要求協助明年預算案的國會施政演說，貫穿整個預算案的關鍵詞，是『人工智慧』。」

李在明總共28次提到「AI」一詞，足以表明首爾當局推動AI轉型的決心。

南韓總統 李在明：「上屆政府不僅浪費了寶貴的時間，還大幅削減了研發預算，倒退到過去。 從現在開始，我們只有不斷加速，才會有機會追上領先國家。」

為了不浪費國民納稅金，總統也承諾會大幅削減不急需的預算，不讓前朝錯過良機的情況，再上演。

只是這份李在明口中「開啟AI時代的第一個國家預算案」，似乎只贏得同黨派議員的心。

南韓執政黨共同民主黨院內發言人 金賢貞：「總統施政演說，既是向國民傳達的感謝信，也是拯救被內亂破壞的民生與經濟的決議文。」

執政黨共同民主黨議員，在李在明演說完下台後，一路歡呼鼓掌，目送總統離開。黨魁鄭清來也發文力挺，大讚這回國情咨文，足以獲得特優高分。

反觀最大在野黨的反彈聲浪。

南韓在野黨國民力量黨黨魁 張東赫：「現在開始是場戰爭，我認為現在是全體站出來、團結一切力量，將李在明政府拉下台的時候了。」

國民力量黨痛批728兆韓元預算，並非為了發展AI，而是擴大國家債務。

甚至盡頭拉遠一看，議事廳有一半是空著，國民力量黨議員連來都沒來，反而穿上喪服聚集在場外。他們認為特檢組對前黨鞭秋慶鎬申請拘捕令，是執政黨的打壓，因此用缺席行動表達抗議。

即便國會席次「朝大野小」，這筆鉅額預算案，恐難逃再掀政壇唇槍舌戰。

更多 TVBS 報導

APEC峰會！李在明馬拉松式會晤 黃仁勳上演「炸雞友情」

國際AI電影節 韓短片《Zero》奪四獎！最大贏家

韓迎半導體榮景！三星Q3獲利年增32% 創三年新高

韓美同盟升級！參謀長首次聯手飛行 防長共赴板門店

