南韓時隔十年再擁抱核電 2035、2038年推SMR和大型機組計畫

南韓能源政策迎來重大轉彎。為填補AI產業擴張下的高耗電需求，並減少化石燃料的使用量，南韓總統李在明（이재명）一改過去反核立場。氣候能源環境部部長金星煥（김성환）上周一（1月26日）正式拍板興建計畫，這也是時隔十年來，南韓首度決定增加包含SMR在內的核能機組。核電選址、核廢料處置與核安風險引發民間大幅反彈。

李在明能源政策大轉彎

李在明上任初期，曾以未充分蒐集民眾意見為由，暫緩尹錫悅政府末期推動的增建核電計畫。美國政治外交雜誌《國家利益》（National Interest）指出，李在明早年反核立場鮮明，2017年曾喊出「零核電時代」（원전 제로 시대），主張全面廢核。

然而，隨著國際能源情勢改變，李在明在2022年總統大選期間轉變立場，主張不設新核電廠，但應讓現役核電廠運轉至役期屆滿。2025年上任後，李在明政府開始推動核電廠延役審議，2026年正式宣布增建核電，要興建包含兩座核反應爐，與一座小型模組化反應爐（SMR）。

根據《朝鮮日報》，南韓氣候能源環境部上（1）月公布了最新民調，由政府委託韓國蓋洛普（Gallup Korea）與民調機構Realmeter調查。兩份民調結果均顯示，超過六成的受訪者支持核電增建計畫；此外，有超過八成的民眾認為核能有其必要性。

就在同月26日，金星煥宣布了「第11次電力供需基本計畫」，涵蓋2026至2040年的能源藍圖，規劃於2038年以前興建兩座大型核反應爐，總裝置容量2.8GW，並預計將於2035年前建造一座700MW的SMR。金星煥表示，「為減少電力部門的碳排放，將減少煤炭與天然氣的發電占比，改以再生能源和核能為中心。」

金星煥指出，為了因應電動車產業與人工智慧帶來的大幅用電需求，不排除未來增建更多核電廠的可能性。南韓電力需求預估在未來十幾年快速增長，2038年達到129.3GW，較2023年增加超過三成。目前南韓共有26座核反應爐，約供應全國1/3的電力。

選址與核廢料難題

由南韓43個環保、倡議與宗教團體共同組成的「廢核公民行動聯盟」（탈핵시민행동），上月27日召開記者會，反對政府的重建核電計畫。該聯盟表示，政府已承諾推動100GW再生能源計畫，而新建核電廠耗時超過15年，難以發揮實質作用。聯盟更質疑，此舉會拖延以再生能源為核心的轉型方向。

根據《韓民族日報》，兩座新建核反應爐的選址程序最快可能在2026（今）年上半年敲定。李在明去年在就職百日的記者會上坦言，「除了先前選定、後來卻未建的（核電廠）場址，南韓現在沒有可蓋核電廠的地方。」這項說法被解讀為暗指慶尚北道盈德郡，該地原訂2021年興建「天地核電廠」，後來無限期停工。

核廢料與核安風險也引起關注。《韓民族日報》指出，目前南韓仍將高階放射性廢棄物暫存於各核電廠中，新建機組將進一步延長風險。南韓是全球核電廠密度最高的國家之一，有26座[1]核反應爐位於東部沿海活動斷層帶，一旦發生天災，核安風險隨之升高。

能源正義行動（Energy Justice Action）政策委員李憲錫（이헌석）強調，核電廠多鄰近都市地區，「一旦發生事故將難以疏散，後果不堪設想。」呼籲政府應進一步說明相關風險因應與配套措施。

註釋

[1] 含仍在建設中與已除役的核能機組：釜山古里核電廠6座、蔚山4座、慶州6座，以及韓蔚10 座。