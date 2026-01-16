南韓晶片業年終大禮包！三星爽領5成年薪 SK海力士「人均近3百萬」

圖為SK海力士設於南韓仁川的晶片工廠。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/16）報導，南韓晶片業表現頗佳，公司的年終獎金大放送，三星電子半導體（DS）部門的績效獎金，高達年薪約5成，SK海力士平均每位員工，可領取將近3百萬元台幣，在半導體成為國家關鍵競爭力的時代，留住優秀人才也是企業首要考量。

據《首爾新聞》報導，由於人工智慧（AI）市場興盛，高頻寬記憶體（HBM）需求暴增，南韓半導體業表現頗佳，業界陸續拍板2025年度的大筆績效獎金，三星電子將半導體（DS）部門的績效獎金，訂為年薪的47%，幾乎是一半左右，與去年的14%相比，成長超過3倍。

分析指出，由於通用型DRAM價格上揚，以及第五代高頻寬記憶體（HBM3E）開始供貨，帶動三星電子的整體業績。

另外，三星電子負責手機業務的行動體驗（MX）事業部，也因為旗艦機種的銷售，達到50%的發放率上限。

南韓另一家晶片大廠SK海力士，則根據去年的營業利益10%，作為財源的計算基準，推算每人平均可領取1億3600萬韓元（約290萬元台幣）的獎金，並推出「股東參與計畫」，鼓勵員工將部分獎金投入自家股票，引導責任式經營。

雖然半導體業的績效獎金，讓許多人稱羨，但業界員工之間仍會比較，尤其是SK海力士提出「廢除績效獎金上限」等強力方案，三星電子員工感受到相對剝奪感，陸續對高層提出質疑，未來勞資關係恐更加緊張。

報導指出，三星電子與SK海力士的合計營業利益，今年將迎來200兆韓元（約4兆2900萬元台幣），半導體技術已成為國與國之間的競爭領域，如何透過績效獎金留住優秀人才，成為晶片業的重要課題。

