南韓晶片業年終3百萬…高中生志願填「這科系」 醫學院報考數大減25%

圖為三星電子設於南韓器興的晶片園區。翻攝三星電子官網



據南韓媒體今天（1/18）報導，南韓晶片業表現亮眼，SK海力士的年終獎金，平均每位員工可領取3百萬元台幣，南韓高中生看準趨勢，紛紛申請與大企業合作的「契約學科」，相較之下，醫學院報考人數，比去年減少約25%。

據韓媒SBS報導，鐘路學院今天公布一項統計資料，南韓2026學年度的大學招生中，與三星電子、SK海力士等7家大企業合作的契約學科，共計2478人申請，較去年（1787人）相比，增加了38.7%。

契約學科是由大學與大企業簽訂協議設立，會在學生畢業後，給予其保證就業或優待，隨著南韓晶片業近期表現亮眼，三星電子半導體（DS）部門的績效獎金，高達年薪約5成，SK海力士平均每位員工，更可領取將近3百萬元台幣，高中學子們在選填志願時，也懂得「向錢看齊」。

報導指出，南韓大企業的契約學科，招生人數持續擴大，從2022學年度的78人，到2023年140人、2024年178人、2025年183人，2026學年度增加至194人，不過，由於申請人數的增加幅度更大，競爭率不斷上升。

與三星電子簽約的大邱慶北科學技術院半導體工程學系，今年僅招收3人，卻吸引267人報考，競爭率高達89：1。同樣與三星電子簽約的蔚山科學技術院半導體工程學系，今年僅招5人，但有296人報考，競爭率達到59.2：1。

與此相較，南韓醫學、牙醫、韓醫等「醫藥學系」，報考人數大幅下滑，今年全國109所大學的醫藥學系，總計1萬8297人報考，較去年減少了24.7%，顯示南韓就業環境正在發生深刻變化。

