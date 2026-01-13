南韓暴雪警報 首爾成「行走冷凍庫」 當地人穿衣法曝

南韓氣象廳近日發布暴雪警報，尤其警告首爾地區大雪恐造成視線模糊，提醒民眾外出需注意安全。旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」透露，整個首爾像是一座超大型冷凍庫，有便利商店直接把冰淇淋放在戶外賣，竟然完全不會融化，他也分享當地人穿衣服的方式，因為室內都會開非常強的暖氣，若穿太多厚衣服絕對會熱到懷疑人生，因此最重要的就是要好穿脫。

旅韓部落客近日在臉書表示，韓國氣象預測日前針對首爾發布暴雪警告，整個首爾彷彿變成一座行走的冷凍庫，冷到便利商店可以直接把冰淇淋放在戶外賣，且完全不會融化，嚴寒程度非常誇張。

旅韓部落客分享，在如此寒冷的天氣下，首爾的室內暖氣幾乎都會開到最強，因此穿衣服最重要的就是方便穿脫，當地人在體感5度至0度之間，通常只要穿一件偏厚的大學T、保暖力充足的長版羽絨衣就夠了；體感-5度至-10度之間，裡面會再多穿一件發熱衣，長期戶外活動時也會加戴手套；至於體感-10度以下時，就不需要想太多了，直接把所有衣服無腦穿到身上，一直穿到不會冷為止。

旅韓部落客指出，一般來說，12月底至1月底這段時間是首爾最冷的時段，下雪的機率也最高，若進行戶外活動一定要做好保暖措施，行程最好也不要排太滿，避免因為交通問題導致行程大亂。

