南韓最大在野黨「國民力量黨」決定改名，新黨名預定在2026年2月公佈。

南韓最大在野黨「國民力量黨」，決定在今年6月3日南韓舉行地方議員暨地方政府首長選舉前，更改黨名。「國民力量黨」是2020年，由「未來統合黨」所更名的，而「國民力量黨」這個用了大約五年半的黨名，即將退出歷史舞台。

國民力量黨秘書長「鄭熙溶」，今（12）日在國民力量黨最高委員會會議上，公佈了這項決定。據瞭解，這項改名決定，是基於近期對按期繳納黨費的黨員，所進行的調查結果而作出。調查顯示，贊成更改黨名的意見，佔據多數。

據瞭解，新黨名將在廣泛聽取黨員意見的基礎上，進行徵集，並在完成黨章修改等相關程序後，在下個月進行最後決定。