南韓最大在野黨「死亡筆記本」失控？不只開鍘前黨魁韓東勳 高層磨刀霍霍

圖為2024年4月9日，南韓國會大選前一天，時任國民力量黨緊急對策委員長的韓東勳，在首爾街頭造勢。路透社資料照



據南韓媒體今天（2/10）報導，南韓最大在野黨「國民力量黨」的倫理委員會，上個月底將前黨魁韓東勳開除黨籍，此後陸續有黨員遭開除或調查，分析認為，背後原因是韓東勳勢力與現任黨魁張東赫的對立，高層透過倫理委員會實現政治鬥爭，韓媒更以「死亡筆記本」形容這一系列行動。

據韓媒《中央日報》報導，上個月29日，南韓最大在野黨「國民力量黨」將前黨魁韓東勳開除黨籍，理由是韓東勳家屬涉嫌毀謗前總統尹錫悅夫婦。

本月9日，國民力量黨再宣布，親韓派（支持韓東勳）的黨內前最高委員金鍾赫，同樣被開除黨籍，理由是他以「法西斯」等詞彙抨擊現任黨魁張東赫。

廣告 廣告

圖為2025年8月26日，南韓在野黨「國民力量」舉行黨魁選舉，由國會議員張東赫當選。路透社資料照

親韓派國會議員裴賢鎮大力反對開除韓東勳，立刻成為下個調查對象，本月7日國民力量黨倫理委員會，正式展開裴賢鎮的懲戒程序。

另外，黨內強硬右翼路線也遭反撲，國民力量黨首爾市黨部本月6日，對極右派YouTuber高成國展開懲戒程序，高成國曾妄言「黨內應掛上前總統全斗煥、盧泰愚與尹錫悅的照片」，影響首爾市黨部的核心人物，正是親韓派議員裴賢鎮。

全斗煥為南韓前總統，因主導鎮壓光州民主化運動，造成無數傷亡，與前總統盧泰愚同樣是獨裁統治者，尹錫悅則於2024年底宣布戒嚴，造成社會巨大動盪。

圖為2026年1月16日，首爾中央地方法院外，一塊牌上貼著前總統尹錫悅的照片。美聯社資料照

黨內兵荒馬亂，多名國民力量黨議員透露：「張東赫（現任黨魁）與韓東勳之間的衝突，正在透過黨倫理委員會，演變為『你死我活的政治清洗』，雙方沒有對話或妥協。」韓媒《中央日報》更以「死亡筆記本」，來形容倫理委員會的一連串懲戒行動。

本月9日，裴賢鎮在國會當面質問張東赫：「中央倫理委員會的動作，是出自你的意志嗎」、「為了勝選提出的建言，讓你感到不舒服嗎？」張東赫僅回應：「我還有其他行程。」隨即離開會場。

報導指出，倫理委員會過去主要針對違法或明顯背離民意的行為，進行最低限度的懲處，很少直接介入黨內權力鬥爭，但在尹錫悅加入國民力量黨後，類似衝突卻越來越常出現。

2022年7月，時任國民力量黨代表的李俊錫，與時任總統尹錫悅關係不睦，李俊錫被倫理委員會停止黨員資格，導致李俊錫在黨內的領導勢力瓦解，2023年12月，李俊錫正式退黨，並於2024年1月創立「改革新黨」。

圖為2025年5月30日，時任「改革新黨」總統候選人李俊錫，出席首爾競選活動。美聯社資料照

一名國民力量黨議員擔憂：「現在的局面，就像是李俊錫當初被懲戒時一樣，倫理委員會已淪為派系鬥爭的戰場。」

更多太報報導

高市勝選後能否重振日本經濟 專家：勞動力老化萎縮、同時增加支出與減稅是隱憂

運鈔車遭劫！搶匪「炸車、駁火」宛如警匪片 義大利警逮2人

K-pop櫻花神曲樂團…Busker Busker創團元老38歲驟逝 張凡俊悼街頭戰友