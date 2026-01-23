南韓最大規模跨境引渡 73詐騙犯自柬遣返

一群人在今（23）日上午抵達仁川國際機場。在大批警力包圍下，這些詐騙集團成員，一個接著一個被警察押解入境，不少人還穿著拖鞋。

這73名嫌犯，涉嫌以柬埔寨為據點，長期進行電信詐騙，受騙的韓國民眾至少有869人，得手金額相當於台幣10億4千多萬。其中包括進行愛情詐騙的夫妻檔，為了躲避警方追緝，還做了「變臉」整型手術，但最後仍然落網。