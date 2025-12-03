南韓最大電商酷澎驚傳個資大量外洩 數發部回應了！

數位發展部數產署平台經濟組長林青嶔。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 南韓最大電商酷澎（Coupang）驚傳3,370萬名用戶個資遭外洩，相當於每4名韓國成年人中就有3人受影響，震撼南韓科技與零售產業。根據韓媒報導，該事件疑涉及離職中國籍員工不當取得資料，外洩內容包含：姓名、電話、地址、電郵與購物紀錄，引發隱私與詐騙風險疑慮。針對酷澎個資外洩事件，數產署平台經濟組長林青嶔表示，我國於11月底已掌握相關情資，並立即透過既有聯繫管道與酷澎瞭解情況。根據酷澎向我方的回報，這次個資外洩的影響主要發生於韓國境內用戶，目前尚未發現台灣用戶有個資外洩跡象。

數發部強調，儘管台灣並未受影響，政府仍持續監控事件發展，並要求酷澎提供後續調查及資安補強細節，以確保跨境電商在台營運符合我國資安要求。同時，由於跨境平台的資料傳輸具全球性風險，消費者應提高自我保護意識，包括定期更新密碼、開啟多因子驗證等措施，以降低個資遭濫用的風險。

