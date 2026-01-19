南韓最帥廚師抗癌12年逝！去年底喊「痛到無法行走」 生前最後貼文曝光

記者陳宣如／綜合報導

橫跨戲劇表演與料理領域的南韓演員鄭信友（ 정신우 ，本名：鄭大烈정대열），曾以不同身分活躍於大眾視野，然而18日凌晨卻傳出辭世消息，享年58歲。消息曝光後，不少長期關注他的觀眾與粉絲感到錯愕與不捨，而他過去在戲劇舞台與美食節目中的活動經歷，也再度引起外界回顧。

南韓演員兼廚師鄭信友傳出離世消息。（圖／翻攝自韓網）

鄭信友於1988年透過音樂劇《Gospel》踏入演藝圈，1994年出演SBS單元劇《朴奉淑律師》，正式展開戲劇活動。1998年，他考取MBC第27期公開招募演員，之後陸續出演《玫瑰與豆芽》、《商道》、《Best劇場》等作品，憑藉穩定內斂的演出累積知名度。

不過，相較於演戲，他後來選擇走上一條截然不同的道路。因對料理產生濃厚興趣，鄭信友曾遠赴義大利與法國進修短期料理課程，回國後進入世宗大學就讀料理與餐飲管理相關科系，完成學業後正式轉行，成為專業主廚。

轉換跑道後，鄭信友活躍於各大美食節目，包括EBS《最佳料理秘訣》、Food Channel《精神宇的料理工坊》，以及KBS《生放送 今日》中的固定單元「精神宇的點點食譜」等。節目中，他以溫和沉穩的風格介紹料理，被不少觀眾形容為「讓人感到安心的主廚」，也被外界封為「韓國最帥廚師」。

然而，2014年起，鄭信友的人生迎來巨大轉折。鄭信友被診斷罹患胸腺癌，這是一種發生於胸腺的罕見癌症，早期往往不易察覺，可能伴隨胸痛、咳嗽或呼吸不順等症狀。確診後，他展開長達12年的抗癌歷程，期間持續接受治療，並不時透過個人部落格與社群平台分享身體狀況與心境變化。

鄭信友抗癌12年，最終仍不敵病魔驟逝。（圖／翻攝自IG）

據悉，鄭信友於2025年10月29日透過社群平台發表的最後一篇貼文，文中提到因併發症與血液透析影響，身體狀況接連出現問題，並透露「腳底與小腿的疼痛已嚴重到無法行走」，坦言日常生活受到極大限制。「我和一般人並不一樣，只要身體出現一點失衡，各種狀況就會接踵而來，真的非常痛，也讓我感受不到活著的樂趣。」相關文字在他離世後再度被翻出，令不少網友與粉絲感到鼻酸。

不過，即便身體狀況每況愈下，鄭信友仍在文中表達對生命的態度，寫道：「我能做到的事情越來越少，但唯一不斷增加的，是對這條勉強支撐著的生命所抱持的感恩之心，還有對活下去的強烈意志。」相關內容曝光後，也讓外界看見他在病痛之中仍試圖維持正向心境的一面。

據了解，鄭信友的安魂彌撒（天主教喪葬禮）於今（19）日上午11點在聖母醫院殯儀館舉行，親友以低調方式送他最後一程。相關消息曝光後，網路上湧現悼念聲音，不少人回憶起他在螢幕前的演出與廚房裡的身影，感嘆他的人生歷程既多元，也充滿挑戰。

