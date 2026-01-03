圖說: 南韓最強主唱 CHEN 首度亞洲巡演從台北起跑《Arcadia》開唱展現教科書級唱功 一對一自拍寵粉破表 (照片提供/INB100)

【記者蔡富丞/綜合報導】南韓人氣男團 EXO 主唱 CHEN 啟動首度亞洲巡迴個人演唱會《Arcadia》，並特別選擇台北作為巡演首站，於 TICC 台北國際會議中心盛大開唱。睽違再度與台灣粉絲相見，CHEN 直呼感到幸福與感動，更將新年首場演出獻給台北，現場氣氛溫馨又熱烈。

演唱會一開場，CHEN 以〈No Gravity〉、〈Fall In Love Again〉揭開序幕，自信展現被譽為「教科書等級」的頂尖唱功，輕鬆飆高音、情感層次細膩，完美詮釋「吞 CD」實力。他向台下粉絲深情告白：「大家好，我是 CHEN，好久不見！真的好想你們，新年的第一場演出獻給你們，太幸福了！」

出道邁入第 14 年，CHEN 感念粉絲愛麗（EXO-L）一路相伴，此次演唱會更祭出堪稱「粉絲福利天花板」的驚喜橋段——全場粉絲皆可由 CHEN 親自拿著手機一對一自拍，用最直接、最有溫度的方式向每一位粉絲表達感謝，被譽為偶像與粉絲之間的「雙向奔赴」典範，現場幸福感滿溢。

談及抵台後的行程，CHEN 笑說一下飛機就立刻品嚐心心念念的台灣美食，大讚香腸與小籠包「真的太好吃」，還分享自己的「專業吃法」，幽默表示：「光想到就餓了！」親民互動再度拉近與粉絲距離。

在音樂表現上，CHEN 接連演唱〈I Don’t Even Mind〉、〈致妳（My Dear）〉等溫柔抒情作品，讓粉絲沉醉其中；〈Deja-Vu〉、〈Remember〉則炒熱氣氛，並不時與台下互動，展現可愛一面。隨後帶來〈舊照片（Photograph）〉、〈Don’t Remember〉、〈Starlight〉，以及音源榜冠軍曲〈我們的夜晚（Shall we?）〉，穩定唱功令人驚嘆。

演唱會中段播放精心製作的預錄影片，CHEN 帶著粉絲遠離城市喧囂，在山林間露營、親自下廚料理，希望透過專輯《Arcadia》打造屬於大家的療癒樂園。回到舞台後，他接連獻唱〈Brighter than〉、〈You Never Know〉、〈Hold You Tight〉、〈In My Life〉，再到〈Before the Petals Fall〉、〈PLAYLIST〉、〈Make it count〉，全程火力全開，毫無疲態。

尾聲時，CHEN 邀請全場粉絲起立，隨著搖滾風格的〈Broken Party〉、〈Help Me（Somebody 2 Love）〉一同舞動，展現不同於以往深情形象的舞台魅力。壓軸曲〈Arcadia〉搭配樂團演奏，爆發力十足，宛如化身搖滾主唱，讓全場嗨到最高點。

安可聲此起彼落，CHEN 再度登台演唱〈Traveler〉，並親自走下舞台邀請粉絲合唱，台下齊聲應和、一字不漏，讓他驚喜大讚：「我來台灣前就偷偷期待你們的唱歌實力，我要給大家一百分！」

最終，他演唱代表作〈四月後的離別（Beautiful Goodbye）〉時，驚喜播放粉絲製作的應援影片，讓 CHEN 感動不已。壓軸則以〈最佳的幸運（Best Luck）〉畫下完美句點，全場含安可共演唱 23 首歌曲。

演出結束前，CHEN 真情告白：「上次演出後我就一直想再回來，這次我把全韓國最厲害的樂手都帶來了。未來我會用更帥氣的樣子回來找你們，你們也要一直健康，我們約定好了！」為台北站留下難忘而溫暖的一夜。