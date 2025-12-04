南韓最強寒流！最冷零下28.5度 首爾體感溫零下16.9度

美國中西部與東北部受極地渦旋影響氣溫下降，芝加哥降下大雪不少地方道路被雪覆蓋。（圖／達志影像美聯社）

北極冷空氣南下，北半球迎來一片酷寒。南韓首爾在今天降下今年第一場初雪，今天清晨，首爾市中心降到零下9.4 度，體感溫度大約是零下16.9度。最冷的地方出現在江原道，體感溫度只有零下28.5度。

美國中西部與東北部受極地渦旋影響氣溫下降，芝加哥降下大雪不少地方道路被雪覆蓋。（圖／達志影像美聯社）

北半球多地正經歷嚴峻的寒冬天氣。南韓首爾今天迎來今年第一場初雪，首爾市中心清晨氣溫驟降至零下9.4度，體感溫度更是低至零下16.9度。通勤族紛紛穿上羽絨衣禦寒，許多人冷得將手插入口袋並戴上帽子。據了解，這是自2月以來首爾出現的最低晨間氣溫。

南韓全境受北極寒流影響，各地氣溫持續下探。江原道鐵原郡今晨氣溫降至零下19.3度，京畿坡州為零下14.8度，全羅北道茂朱則為零下13.6度。其中江原道華川郡的體感溫度最為嚴寒，僅有零下28.5度。氣象預報指出，京畿道東北部和江原道內陸地區預計會出現8公分的積雪，這波寒流預計要到週末才會緩和。

同時，美國也正遭受極地渦旋侵襲，冷氣團從中西部逐漸向東北部移動。大雪覆蓋了高速公路和道路上的汽車，交通受到嚴重影響。從聖路易斯開往芝加哥的列車因軌道結冰，導致部分車廂滑出軌道。乘客不得不自行提著行李上下車，所幸脫軌時衝擊力道不大。一位乘客表示，當時只感受到輕微的晃動，就像朋友輕輕推肩膀一樣。美國的寒冷天氣預計將持續到12月下旬，未來一周約有15個州、多達2億人將生活在冰點以下的低溫環境中。這次全球性的寒流不僅影響了人們的日常生活，也對交通運輸帶來諸多挑戰。

