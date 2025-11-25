南韓最新全南號巡防艦下水 我海軍輕巡防艦原型延後交艦

南韓海軍11月25日宣布，由南韓SK Oceanplant公司建造的第3艘忠南級巡防艦全南號（FFG 831號），當天在慶尚南道固城郡的造船廠完成下水暨命名儀式。該艦將進行後續艤裝與海上測試作業，預計於2026年底正式成軍，以持續提升南韓海軍的水面作戰實力。

南韓海軍的全南號巡防艦下水。(圖/南韓防衛事業廳DAPA)

全南號的標準排水量約3600噸，動力系統採用柴油或燃氣渦輪複合推進方式（CODLOG），最高航速達32節，並在18節航速下具備8300公里的續航力。艦上配備由韓華公司（Hanwha）研製的整合式主桅，並裝有自製多功能相位陣列雷達（MFR）、紅外線搜索追蹤系統（IRST）及光電感測器（EOTS）等。

廣告 廣告

在艦上武裝方面，全南號配備1座Mk45型127公厘艦砲、2組自製8聯裝垂直發射系統（KVLS）、8枚自製SSM-700K型海星反艦飛彈、1座方陣近迫武器系統、2具Mk32型3聯裝魚雷發射器，以及拖曳陣列聲納系統（TASS）等，艦艉還能搭載直升機執行巡邏與反潛任務。

忠南級巡防艦第一艘忠南號已服役。(圖/現代重工)

南韓海軍在「下一代巡防艦計畫第3批次」（FFX BatchⅢ）下，預計建造6艘忠南級巡防艦，其中由現代重工公司（HHI）建造的第1艘忠南號（FFG 828號），於2023年4月下水，2024年12月24日成軍。

此外，由SK Oceanplant公司建造的3艘同級艦中，第2艘慶北號（FFG 829號）於2025年6月下水，預計2026年6月成軍。至於第5、6艘則改由韓華海洋公司建造，預計於2027、2028年成軍。

南韓海軍在「下一代巡防艦計畫」下，已有第1批次的6艘仁川級、第2批次的8艘大邱級成軍，配備AESA主動電子掃描相位陣列雷達、飛彈垂直發射系統的忠南級巡防艦，也陸續開工建造、成軍。反觀我國海軍的輕型巡防艦建造計畫，防空型、反潛型原型艦各1艘原定2026年10月前交艦，目前交艦時程已延後至2027年，實在令人不勝唏噓。

延伸閱讀

AIT處長谷立言拜會！盧秀燕盼持續促進台中與美國夥伴關係

前盧秀燕市府大將加入民眾黨 吳皇昇有意參選台中北屯區議員

盧秀燕：公職唯一效忠中華民國 有任何其他國籍都不應該