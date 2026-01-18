南韓校園深偽調查 2成男大生認：為了性慾、騷擾而製作

南韓大學生對於深偽犯罪的認知，呈現男女有別的情況。性騷擾示意圖。取自Pexels



據南韓媒體今天（1/18）報導，南韓校園深偽（Deepfake）犯罪調查出爐，在製作深偽內容的男大生當中，約2成的人坦言，自己的目的是為了滿足性慾或騷擾對方，另外，對於校園發生深偽的性犯罪，感到不安與恐懼的女學生比例，明顯高於男學生。

據韓聯社報導，韓國女性政策研究院今天發布一份報告，名為《大學深偽性犯罪的實況與對策研究》，調查全國1500名大學生（男女各750人），結果顯示，共計218人曾製作過深偽（Deepfake）照片或影像，佔整體的14.5%。

大學生製作深偽內容的目的，大多為：用於學校作業、製作迷因、和朋友開玩笑、進行創作活動。

不過，在製作深偽的男大生當中，有12.2%的人表示，自己的目的是為了「滿足性慾」，還有8.4%的人坦言，是為了「騷擾對方」，總計佔約2成，與女性受訪者相比，兩項目的比例均高出兩倍以上。

對於「深偽性犯罪」的認知，也呈現男女有別的情況，受訪的女大生當中，高達72.1%表示「相當了解深偽性犯罪的議題」，但僅有52.9%的男大生做出同樣回答。

當校園內發生深偽性犯罪時，男女的情緒反應不同，31.4%的女學生表示：「非常不安與恐懼」，男學生僅有9.9%，另外，56.3%的女學生回答：「感到憤怒與震驚」，男學生則為36.2%。

同份調查指出，高達42.7%的男學生認為，發生深偽性犯罪，雖然會感到震驚，但「對我沒有直接影響」，該比例是女學生（11.2%）的3倍以上。

報導指出，截至2024年，南韓校園的深偽犯罪受害者，高達96.6%為女性，具有明顯的「性別化特徵」，這也進一步導致男女之間的認知差異。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

