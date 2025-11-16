南韓核動力潛艦用於應對中國威脅 美海軍司令：美方「自然的期待」

南韓將在美國的協助下打造核動力潛艦。韓聯社今天(16日)報導，美國海軍艦隊司令部司令柯德爾(Daryl Caudle)表示，利用新潛艦來應對中國的威脅，是美方「自然的期待」。

美國上周正式批准南韓建造首艘核動力潛艇。白宮13日公布韓美高峰會談共同說明資料(Joint Fact Sheet)，提到已核准韓國製造核動力潛艦，美國將與韓國密切合作，打造這批新潛艦。

柯德爾14日接受記者聯訪時被問及，新打造的核潛艦是否可能用在對抗中國，以及如何重塑南韓海軍在東亞地區所扮演的角色。柯德爾回應說：「我認為，利用這艘潛艇來對抗中國是很自然的期待。」

柯德爾說：「我認為，在具備這項能力後，美國會期望(南韓)作為盟友共同合作，應對美國認為當前面臨的最大威脅，也就是中國。我認為，在很大程度上，南韓也對中國抱有同樣的擔憂，因此這項能力理應被納入因應中國威脅的整體考量。」

在美中競爭日益加劇的背景下，華府一直在敦促盟友提高國防開支，為「集體防禦」做出貢獻。

在10月底於慶州舉行的美韓峰會上，李在明請求川普，允許南韓取得核動力潛艦使用的核燃料，這些搭載常規武器的潛艦將能更好地追蹤北韓和中國的船隻。李在明表示，這也將減輕美軍的安全負擔。

另外，柯德爾也被問及計畫打造的潛艦會在哪裡建造，會是在南韓，或是如川普在社群媒體上所說的，將會在南韓韓華集團(Hanwha )所收購的美國造船廠打造？柯德爾表示，這個問題應該由白宮決定。

柯德爾並強調，即使撇開這項造艦計畫不談，在因應中國的「灰色地帶」行動上，仍需要美韓穩固的夥伴關係，而這是建立在「以實力謀和平」的模式之上。

柯德爾說：「我們看到這類活動在全球各地出現，我們對此深感擔憂。這就是為什麼我們與南韓的夥伴關係如此重要。我們兩國之間必須建立強力的威懾機制，以應對此類活動。」

柯德爾在訪問南韓期間也參觀了當地的造船廠，他預期，南韓將在幫助美國提升造船能力方面發揮「重要作用」。