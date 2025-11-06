南韓核潛艦在哪建？川普說費城 韓官員不從：國內打造

2025年10月29日，美國總統川普與南韓總統李在明，在國立慶州博物館舉行峰會，李在明送上金冠複製品。美聯社



美國總統川普上週表示，批准南韓建造核動力潛艦，但地點在美國費城造船廠，南韓包括國防部長安圭伯、國家安保室長魏聖洛昨天到今天接力表示，南韓的潛艦應在南韓打造，在美國建造不切實際。

川普（Donald Trump）上週在社群媒體Truth Social表示批准南韓打造核潛艦，建造的地點在美國費城造船廠，「就在我們親愛的美國本土」。

韓聯社報導，南韓國防部長官安圭伯昨天（11/5）出席國會國防委員會全體會議時表示，政府將引進的核動力潛艦，應在國內自行建造。安圭伯說，南韓在此領域擁有30多年的技術積累，從技術發展角度來看，「在國內建造是合理的」，且更為合適。

廣告 廣告

安圭伯說目前美國費城造船廠在技術力量、人力資源、設施等方面存在較大的不足之處。因此，國防部就核潛艇建造地點問題需與其他部門緊密協商。安圭伯還表示，截至目前，韓美只在大原則層面進行了溝通，在哪個造船廠建造尚無定論。

南韓國家安保室長魏聖洛今天（11/6）在國會運營委員會國政監查會上表示，向美國費城造船廠潛艦建造設施進行投資的方案不現實，而要求美國通用動力公司建造南韓核動力潛艦的方案同樣不切實際。南韓將推進在本土建造的方案。

另外他也提到，南韓不會建造如美國維吉尼亞級別的潛艦，而會根據自身需求，推進建造價格相對低廉、性價比高的核動力潛艦。

更多太報報導

川普轟民主黨「神風特攻隊」摧毀國家 政府關門36天破紀錄

俄羅斯「黑寡婦」專挑士兵騙婚 等老公陣亡笑納600萬撫恤

斐濟官員「不尋常」訪台 中國外交部怒批違反承諾、堅決反對