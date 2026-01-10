南韓標「台灣CHINA」傳拒改！台半導體高管出招了

政治中心／李汶臻報導

南韓政府自2025年2月起推出電子入境申請制，台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。沒想到，竟在國家欄位把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，消息曝光引發國人反彈。科技專家許美華日前在臉書發文分享，身邊友人因此事拒絕赴韓出差開會的故事。她最後還決定效仿友人的做法，稱南韓改正前「我不會去！不管是商務還是旅遊！」；貼文曝光後，釣出一票台人留言響應「100%認同」、「不去+1」。

針對南韓政府推出電子入境卡（E-Arrival Card），卻將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」一事，我國外交部已數次向韓方表達關切，但南韓迄今尚未對此作出調整。事後更有港媒指出，中國可能鬆綁限韓令，以此獎勵南韓總統李在明在台灣議題上所採取的立場。科技專家許美華日前在臉書發文談及此議題，她稱身邊的友人是半導體業界高階主管，跟南韓幾家大客戶高層都有長久情誼。

南韓入境卡「把台灣歸中國」拒改討好中共？她揭「台半導體高管」強硬舉動

南韓電子入境卡「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將我國顯示為「CHINA （TAIWAN）」，韓方至今未作出調整。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）





但友人對於南韓入境卡「標台灣CHINA」感到不滿，甚至為表達抗議，因而決定取消赴韓出差行程。而當地的對接客戶（南韓客戶J）得知真實原因後，並沒有生氣反而還為自己政府（南韓）的粗暴魯莽行為道歉。貼文中還提到，友人事後還收到南韓客戶J的回信，對方大讚友人很勇敢，並表達自己支持台灣的立場，以及對自己國家總統李在明親中態度的反感。

許美華反文分享身邊友人，因不滿「南韓標台灣CHINA」而拒絕赴韓出差的故事。（圖／翻攝自臉書@許美華）





值得一提的是，南韓客戶J也趁機揭開南韓社會當前的超反差一幕；南韓客戶J先生透露，當地有不少人對李在明政府非常不滿，每週末都有許多民眾持續集結上街抗議。但消息卻被壓制淡化，且抗議行動還一直被李在明政府抹黑造謠。許美華在貼文最後提到，友人感慨分享稱「南韓面對金小胖是個瘋子政權」，友人接著影射中共說「而我們面對的是強大更多的流氓惡棍，不知道是韓國比較危險、還是我們？」。

