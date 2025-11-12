南韓機動艦隊司令部 首度大規模演訓
記者丘學陞／綜合報導
南韓海軍機動艦隊司令部（Task Fleet Command）9至11日首次舉行大規模艦隊演訓，出動多艘神盾驅逐艦等先進水面戰力，操作各類海上作戰課目。
南韓3艘最新銳神盾驅逐艦「栗谷李珥號」（DDG 992）、「西厓柳成龍號」（DDG 99）、「正祖大王號」（DDG 995），率領另外4艘水面艦與數架航空兵力，在南韓南部與東部海域，展開機動艦隊司令部成立後的首次大規模艦隊演訓，展示艦艇優異戰力，並進行實彈射擊課目。
南韓艦隊除執行艦隊防空、海基飛彈防禦課目，對來襲空中威脅進行探測、追蹤、攔截管制，也模擬對威脅來源進行先制打擊，並納入反潛作戰、編隊航行等課目。此外，艦隊編成縱列隊形實施艦砲實彈射擊，展現南韓海軍精實水面戰力。
南韓機動艦隊司令部在今年2月成軍，根據南韓「三軸作戰體系」構想，擔負南韓飛彈防禦（KAMD）任務，由神盾驅逐艦負責在兩韓邊界海域巡弋，針對北韓彈道飛彈執行監控、追蹤與攔截。未來還能視任務擴大艦隊編制，監控南韓周邊海域動態，維繫國土安全。
7艘南韓海軍新銳艦艇編隊航行，展現優異水面戰力。（截自南韓海軍YouTube）
「正祖大王號」（左）與僚艦操作多項海上作戰課目，展示優異戰力。（截自南韓海軍YouTube）
