南韓歷任總統魔咒？全斗煥「血洗光州」曾遭判死 尹錫悅被求刑法庭上怒吼

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓前總統尹錫悅因遭控內亂首謀罪，昨（13）日深夜遭特檢以內亂首謀罪名求處死刑。回顧南韓歷任總統，幾乎都難逃晚景淒涼的命運，其中前總統全斗煥被判處死刑，還有人被起訴、入獄服刑或流亡。尹錫悅在擔任檢察官期間，甚至親手將前總統朴槿惠送進監獄，如今卻是風水輪流轉。

南韓前總統全斗煥因涉及光州事件及貪污案遭到起訴，一審遭判處死刑。（圖／美聯社）

《紐約時報》報導指出，全斗煥於1980年透過軍事政變奪取政權後，下令派遣空降部隊與裝甲車進入光州，以武力鎮壓民主化運動，造成至少191人死亡，但受害者家屬與民間團體指控實際死傷人數更高。全斗煥執政期間，南韓經濟一度維持年均約10%的高速成長，然而其威權統治與嚴重侵害人權的作為成為難以抹去的歷史傷痕。直到2021年辭世前，全斗煥仍未就光州事件向社會或受害者道歉，甚至堅稱自己與鎮壓行動無關。

廣告 廣告

不過，路透也指出，檢方提出的求刑建議並不必然會被法院全數採納。回顧過往，1995年至1996年間，全斗煥與盧泰愚因涉及光州事件及貪污案遭到起訴，一審判決中，全斗煥被判死刑、盧泰愚則判處22年6個月徒刑；經上訴後，刑度改為全斗煥無期徒刑、盧泰愚17年有期徒刑。然而，兩人最終僅服刑約2年，便於金泳三總統任內獲得特赦。

尹錫悅遭控內亂首謀罪，昨日深夜在首爾中央地方法院進行最後陳述，堅稱戒嚴是為喚醒國民監督制衡「亡國惡行」，他在最後陳述時滿臉漲紅、聲調高昂地宣讀文稿，怒吼發言長達89分鐘，特檢最終以內亂頭目嫌疑對其求處死刑。對此，法院則宣布，預計將於2月中宣判。

更多FTNN新聞網報導

快訊／尹錫悅戒嚴涉「內亂罪」 南韓檢方向法院求處死刑

遭求處死刑！尹錫悅「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘 辯護律師聽到打瞌睡

濫權干預軍檢？尹錫悅再遭起訴！被控出手改海軍陸戰隊溺亡報告、替高層洗責

