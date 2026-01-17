南韓江原道再現非洲豬瘟！2萬頭豬隻將全數撲殺 防疫網急拉防大擴散

國際中心／蒲世芸報導

南韓江原道再傳非洲豬瘟（ASF）！江原特別自治道17日證實，江陵市一處養豬場確診發生非洲豬瘟疫情，場內飼養的約2萬頭豬隻，將依規定全數進行撲殺處理，以防止疫情進一步擴散。

南韓江陵出現非洲豬瘟疫情通報。（示意圖／翻攝自Pixabay）

江原地區繼2024年後再現非洲豬瘟

這也是江原地區繼2024年11月洪川郡之後，再度出現非洲豬瘟疫情。防疫當局指出，前一天接獲該養豬場通報豬隻死亡後，隨即進行精密檢測，並於17日凌晨1時左右確認為陽性。

為防堵疫情擴散，江原道已向該農場派遣防疫小組與流行病學調查人員，全面管制人員與車輛進出，同步展開消毒與疫調作業。依照緊急行動指引，該農場內飼養的約2萬頭豬隻將全數撲殺。

官方籲謹慎應對

此外，以確診農場為中心半徑10公里的防疫區內，共有10處養豬場，飼養豬隻約2萬5千頭。防疫當局也已對防疫區內農場下達豬隻移動限制命令，並將進行集中消毒與緊急精密檢查。

ASF中央事故處理本部則宣布，自17日凌晨1時起至19日凌晨1時止，對與江陵相鄰的襄陽、東海、旌善、平昌及洪川等地區，所有畜產相關設施從業人員與車輛發布「暫時移動中止命令」。

江原道農政局長朴亨哲（暫譯，박형철）警告，ASF是「一時疏忽就可能造成大規模損失的致命性疾病」，並呼籲所有養豬戶務必加強對飼養豬隻的臨床觀察，嚴格管制農場出入，並落實內外部消毒作業。稍早接獲江陵地區ASF通報後，南韓國務總理金民錫（暫譯，김민석）也已指示農林畜產食品部，要求「針對發生農場徹底落實出入管制、撲殺、暫時移動中止與集中消毒等緊急行動指引中的防疫措施，務必毫不鬆懈地執行」。

