南韓江原道又爆非洲豬瘟！當局緊急撲殺2萬頭豬 農場封鎖高度戒備

南韓江原道地區時隔1年2個月再度爆發非洲豬瘟（ASF），引發地方畜牧業高度警戒。今天（17日）清晨，江陵市一處養豬場確診ASF，農場大門緊閉，周邊全面升級防疫管制。現場可見防疫人員身穿白色防護衣、配戴護目鏡與口罩忙進忙出，自距農場約100公尺處至入口皆架設圍欄，對人員與車輛實施雙重管制。農場入口也臨時設立出入管制哨，所有進出車輛均需接受消毒。

韓聯社報導，該農場飼養約2萬頭豬，前一日通報豬隻死亡，經精密檢驗後於17日凌晨1時確認為陽性。防疫當局隨即依照緊急行動指引，對全場豬隻進行撲殺，並派遣初動防疫小組與流行病學調查人員進駐，展開消毒與疫調。載有挖土機與大型容器的卡車陸續進場，現場氣氛凝重。

消息傳出後，鄰近地區畜牧業者人心惶惶，尤其被列入暫時移動中止命令的鐵原地區，因為是道內最大養豬產區，對疫情擴散格外憂心。防疫單位統計，半徑10公里防疫區內共有10家農場、約2萬5千頭豬，已全面實施移動限制、集中消毒與緊急檢查。

江原道知事金振泰強調，ASF屬國家級重大動物疫病，將集中所有行政資源阻斷疫情擴散；國務總理金民錫也指示相關部門，務必確實落實各項防疫措施，確保畜牧產業安全。

