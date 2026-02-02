南韓汽車旅館消失中… 業者急改名「不敢再叫摩鐵」

南韓汽車旅館業越來越蕭條。汽車旅館示意圖。翻攝jjmotel官網



據南韓媒體今天（2/2）報導，統計數據顯示，南韓的汽車旅館越來越少，除了2004年的《性交易特別法》上路後，性交易活動越來越萎靡，另外，近年來消費者重視體驗型旅遊，僅配有床與電視的汽車旅館，人氣銳減，許多業者為了求生存，甚至將名稱中的「摩鐵」，改名為「留宿」（Stay）或「公寓」（Mansion）。

據韓聯社報導，近來在南韓街頭上，越來越難看到汽車旅館的招牌，雖然汽車旅館大多登記為旅宿業，難以取得確切數量統計，但仍可透過相關統計，間接觀察其減少趨勢。

根據南韓國家數據網資料，包含汽車旅館在內，全國提供有限飯店服務的住宿設施，從2004年的2萬9千家，2010年的2萬5千家，2019年的2萬3千家，降至2024年的2萬614家。

旅宿業者指出，汽車旅館逐漸消失的原因，包括需求下降、獲利能力低、國內旅遊高價化、Airbnb與生活型住宿設施興起，以及都市內非法住宿設施增加等。

除此之外，2004年開始，南韓實施《性交易特別法》，國際品牌進駐市中心，且新冠疫情期間，視訊會議普及、商務出差減少，近年來體驗型旅遊蔚為流行，僅提供「床、電視與電腦」的汽車旅館，競爭力大幅降低。

為了生存下來，汽車旅館業者積極轉型，許多業者不再取名為「摩鐵」，將名稱改為「中小型飯店」、「某某Stay（留宿）」、「某某Mansion（公寓）」，並推出主題式房間、漫畫咖啡廳等服務內容。

業者透露：「過去靠2萬到3萬韓元（約4百至6百元台幣）的休息費、一天多次翻房的模式獲利，現在則靠著差別化服務，將住宿價格拉到7至10萬韓元（約1千至2千元台幣）。」

