南韓法院認定尹錫悅通敵、濫權 追加判刑30年

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南韓前總統尹錫悅2024年12月3日曾說，「我宣布實行戒嚴，以保護自由的大韓民國免受朝鮮共產勢力的威脅，剷除那些掠奪我國人民自由和幸福的卑鄙的親北韓反國家勢力，並維護自由的憲政秩序。」

南韓前總統尹錫悅在2024年10月間，秘密下令軍方出動無人機滲透北韓，試圖刺激平壤進行挑釁，首爾法院12日認定尹錫悅通敵、濫權兩項罪名成立，將他判處30年徒刑，與檢方求處的刑度相符。

在此之前，尹錫悅已經因內亂叛國罪，在2月間被判處終身監禁。此外前國防部長金龍顯，因為在無人機滲透行動中扮演關鍵執行角色，與尹錫悅同樣獲判30年有期徒刑。

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法官審理此案時，當庭痛斥尹錫悅等人，不惜為了滿足個人政治動機，誘發兩韓軍事衝突、製造國安恐慌，已經背叛全體國民的信任。

先前尹錫悅的辯護律師團曾辯稱，這項派遣無人機的行動，純粹是為了對同一年平壤頻頻向南韓空飄垃圾氣球，進行反制，屬於合法軍事手段，但遭到法院駁回。尹錫悅遭到重判後，律師團已宣布將提出上訴。

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