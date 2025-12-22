南韓泡菜從國產變中國製？ 官方調查揭逾半數餐廳使用

英國《衛報》報導，南韓進口泡菜的數量近年逐漸增加，光是今（2025）年前10個月，就已進口總價值達1.59億美元（約台幣50億元）的泡菜，且幾乎全都來自中國；同時，雖然南韓出口泡菜的總額達到1.37億美元（約台幣43億元）創下新高，卻已比進口額還要低。

南韓《農民報》報導指出，進口泡菜大幅增加的原因是其價格極具競爭力。根據南韓業者透露，中國製泡菜的批發價約為每10公斤6000至7000韓元（約台幣128至150元），約為南韓國產泡菜批發價3萬3000至3萬6000韓元的五分之一（約台幣702至766元）。

廣告 廣告

韓國農水產食品流通公社針對1517家南韓餐廳調查發現，在用於小菜和放入主菜的2種泡菜中，有55.4%受訪餐廳表示，是使用進口泡菜製作主菜；在小菜的泡菜方面，相較於直接購買國產品、從總部採購、自行製作等來源，占比最高仍是採購進口泡菜。

《衛報》報導指出，由於氣候變遷使最常見的韓式泡菜原料——白菜，在夏季難以種植，造成價格上漲；此外，南韓約四分之三的泡菜生產商，是員工不超過4人的微型企業，且大多依賴勞動密集型生產方式，難以與中國的工業化規模生產競爭。

而南韓民眾原本習慣自製泡菜，但自2000年以來，南韓單身家庭數量增加超過2倍，至今已佔全國所有家庭種類的36%以上，在家自製泡菜的人數也因此越來越少。

另外《農民報》還指出，中國進口泡菜也在南韓電商平台上販售，可能藉此蠶食南韓國內消費市場。以酷澎為例，一箱10公斤的中國製的白菜韓式泡菜，售價為2萬1000韓元（約台幣447元），約為同規格南韓國產泡菜價格的三分之一。

更多公視新聞網報導

韓國改採實歲計算年紀 全體變年輕1到2歲

便宜中國泡菜搶市 韓國本土泡菜沒落「動搖國本」

