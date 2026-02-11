南韓派人求見 5 次都吃閉門羹！許毓仁揭密川普「記帳心理」：台灣軍購遲不履行 恐換更高額關稅懲罰

台灣軍購與貿易談判已不再只是國防問題，更是川普眼中的「信用合約」！前國民黨不分區立法委員、現任哈德遜智庫研究員許毓仁於黃暐瀚直播中發出警告，指出川普 2.0 時代具備極強的「商人記帳心理」。他引述南韓為例，南韓政府因國會效率不如預期，派人五度前往華府求見川普卻慘遭無視，關稅制裁至今未解。許毓仁示警，台灣若持續在立法院杯葛軍購預算，恐被川普視為「不上道」的盟友，進而面臨更嚴厲的經貿懲罰。

川普 2.0 是純粹交易：不簽 Deal 就準備挨罰

許毓仁在訪談中深入剖析川普的決策邏輯，強調川普對盟友的期待非常直觀：「有沒有付款、有沒有簽約、有沒有履行承諾」。針對在野黨質疑軍購細目不透明，許毓仁提醒，目前美方談判爭取到的 「15% 關稅不疊加」 已是優於南韓的完美談判成果，但這類 Deal（交易）具備有效期限。

「川普最在意的是交易，你遲遲不簽、遲遲不履行，他就會記在帳上。」許毓仁強調，若台灣內部持續卡關，川普極可能將此轉化為「懲罰機制」。他以南韓為戒，南韓即便派代表團求見 5 次，川普依舊不為所動，維持 25% 高關稅，這就是因為南韓的反應速度與誠意不如川普預期。

軍購是商業信用：不應成為川習會的「送禮選項」

針對黃暐瀚轉述藍營及民眾黨對於「1.25 兆預算掏空臺灣」的指控，許毓仁透露，在華府眼中，軍購預算案不僅是台灣的防衛需求，更是對美貿易關係的一環。

他特別提到，美國對臺軍售的意向書（LOI）有 90 天效期。若臺灣因內部政爭導致 LOI 失效，將給予川普絕佳的藉口，在 4 月與習近平會面時，將「暫緩軍購」作為討價還價的籌碼。這不僅是防禦漏洞，更是對台灣長期商業信用的毀滅性打擊。

告誡老東家：用「商業談判」邏輯取代「政治杯葛」

身為前國民黨立委，許毓仁語重心長地向藍、白兩黨喊話。他指出，目前藍白在立法院擁有絕對多數，這是一股強大的談判力量，與其不斷在程序委員會退回預算，不如發揮實質審查力道，在委員會中要求美方承諾「明確交期」與「中科院國造比重」。

「企業界都動得比政府快！」 許毓仁指出，他近日考察德州發現，電子五哥如鴻海、緯創已因應情勢在美擴大投資。他呼籲政治人物應回歸產業與商務現實，協助台灣企業在國際變局中落地，而非透過政爭自貶臺灣地位。