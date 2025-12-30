南韓流行語「Young Forty」！嘲諷中年人裝年輕 加深世代矛盾

南韓世代矛盾持續升溫，近期網路流行語「Young Forty」，原本形容中年仍保有活力，如今卻成為年輕族群諷刺大叔大嬸「裝年輕」。分析指出，老一輩批評年輕人缺乏責任感，只想享樂，年輕世代則認為長輩霸佔資源、不給機會，世代對立愈演愈烈。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓近日出現一個引發爭議的網路流行語「Young Forty」，字面意思是「年輕的四十歲」。這個詞原本用來形容中年族群保有活力，熱衷健身、關注潮流，但隨著使用情境改變，如今卻被年輕世代拿來嘲諷「刻意裝年輕的大叔大嬸」，逐漸成為帶有貶抑意味的標籤。

部分四十歲以上的民眾坦言，面對這類說法，言行開始變得格外謹慎。一名南韓民眾表示，為了避免被貼上標籤，只能提醒自己不要做出讓年輕人反感的行為。

年輕世代的不滿，來自對世代界線被模糊的焦慮。有二十多歲的年輕人認為，中高齡族群追逐與他們相同的文化與潮流，彷彿搶走原本屬於年輕人的舞台，讓人感到被冒犯。這群年輕人過去被統稱為「MZ世代」，結合千禧世代與Z世代，但這個稱呼如今也逐漸帶上負面意涵。

有南韓民眾直言，「MZ」這個詞，常被用來指涉沒有禮貌或社會化不足，過於定型的負面形象，讓人不想再被如此稱呼。一名大學生也指出，在進入新團體時，常被套用某種世代標準看待，反而製造隔閡，讓彼此更難理解。

世代焦慮不只存在於年輕族群。六十歲以上的年長者，同樣擔心被指責「倚老賣老」，一舉一動都小心翼翼。有民眾表示，該遵守的社會規範一定要遵守，但若只是坐在一旁影響秩序，也不可能成為年輕人的榜樣。

分析指出，南韓世代之間的矛盾，很大一部分是在社群平台上被放大。匿名的網路空間，成為情緒宣洩的出口。一名大學生指出，線下互動時即使心情不好，仍會保持基本禮貌，但在網路上看不到彼此的臉，許多平時不敢說出口的話，就會毫不保留地說出來。

帶有厭惡色彩的用語不斷擴散，也讓世代對立持續加深。根據《YonhapnewsTV》報導，自2021年以來，每年都有超過八成的受訪者認為南韓社會的代溝「非常嚴重」或「相當嚴重」，其中，經濟條件與社會結構被視為主要原因。

在低經濟成長時代，年輕人面臨求職困難，加上房價長期高漲，生活負擔沉重。相較之下，已建立資產基礎的老一輩，容易成為被投射不滿情緒的對象。韓國銀行雇傭分析組長吳三日指出，過去十到二十年間，以首都圈和房地產為中心的資產價格大幅上升，讓年輕世代產生難以追趕的焦慮與失落感。

另一方面，中高齡族群也承受多重壓力。他們同時肩負扶養父母、照顧子女，還要為自己的退休生活做準備。然而，政府討論延後退休年齡以減輕養老負擔，卻遭到年輕世代反對，擔心工作機會被進一步壓縮。

吳三日分析，當退休年齡延長，企業最直接的因應方式，往往是減少新進員工的聘用，這也加深了年輕世代對未來的不安。

專家指出，老一輩常認為年輕人缺乏責任感，只想享受權利；年輕人則覺得老一輩占據資源與福利，卻不願讓出機會。這種彼此指責的循環，再加上網路上的嘲諷與標籤化語言，使世代對立不斷升溫。

有大學生直言，當對某個世代的厭惡，被包裝成通用的流行語，本身就會成為加深對立的工具。

專家普遍認為，化解世代矛盾的關鍵，在於打破既有偏見，正視不同世代所處的社會環境與人生經驗差異。唯有在相互理解的基礎上，保持開放態度進行對話，世代之間才有可能逐步修補裂痕，避免對立持續擴大。