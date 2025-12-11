南韓海洋水產部長疑「收受統一教賄賂」主動請辭！執政黨選情恐受衝擊

現任南韓海洋水產部部長田載秀。（圖／翻攝自Facebook／전재수）

南韓警方11日為應對政界人士收受「統一教」（正式名稱為「世界和平統一家庭聯合會」）賄賂的醜聞，組成了23人的特別專門調查組，正式展開行動。稍早，被視為執政黨最有力的釜山市長候補人選、現任海洋水產部部長田載秀，雖強烈否認收賄指控，但仍主動請辭，其辭職也獲得總統李在明的首肯。這是本屆政府成立以來，首次有現任部長因爭議下台。

韓媒報導稱，特別檢察官閔重基團隊取得前統一教世界本部長尹永浩的供述，內容指其向田載秀提供價值數千萬韓元的賄賂，其中包括2只手錶。對此，田載秀返國後雖當面否認指控，稱其「荒唐且毫無根據」，但表示為維護公職清廉與部門穩定運作，選擇主動下台，並願意「堂堂正正的接受調查。」

自本屆政府成立以來，雖然曾有教育部長候選人李真淑，以及性別平等家族部長候選人姜仙祐，在人事聽證會的審核過程中落馬，但現任部長主動請辭下台，實屬首次。

田載秀的辭職將牽動明年釜山市長選戰的整體權力格局。如今距離地方選舉僅剩5個多月，政界普遍認為此事件對執政黨「共同民主黨」的選情「殺害極大」。

共同民主黨釜山市黨部人士則透露，醜聞爆發的時機「看似經過規劃」，意圖影響選局，但田載秀既已退場，該黨勢必將重整局勢。

黨內推測，原被視為候補人選的前市黨委員長李宰成（Lee Jae-sung，音譯）、前議員朴在浩（Park Jae-ho，音譯）等人將被迫提前站上前線，而原本寄望靠海水部遷往釜山來增加支持的策略，也可能因此受挫。地方政界同時提出，前海洋水產部部長金榮春也可能再度參選。

在野陣營則認為，田載秀辭職已重創其政治與道德形象，幾乎不可能再參選。政界也因此預測，包含國會議員金度邑、趙慶泰等在野黨潛在候補人，可能都會全數加入釜山市長的初選競爭。

對此，釜慶大學（Pukyong National University）政治外交學系教授車載權（Cha Jae-kwon，音譯）分析，此事件對民主黨奪回釜山市政權的計畫構成重大阻力，甚至可能波及政府整體施政。雖然若最終證明田載秀是清白的，仍可能出現「轉危為安」的契機，但政治與道德層面目前已受到相當程度的傷害。

