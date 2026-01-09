南韓海警將部署巡邏艦艇 監控中共黃海動態

記者賴名倫／綜合報導

南韓「韓聯社」8日報導，南韓海洋警察廳將自本月中旬起，在位於黃海的南韓與中國大陸重疊專屬經濟區（EEZ）海域部署巡邏艦艇，監控中共設立的海上結構物、相關工程與艦艇動態；在加強執法能量同時，向中共宣示明確主權決心。

報導指出，中共自2024年起，便持續位於EEZ區域內的「中」韓「暫定措施水域」設置多處大型鋼材結構物，儘管中共聲稱其用途僅供漁業輔助設施；但最新證據顯示，其中部分設施已增設直升機停機坪與居住空間，引發南韓安全疑慮；因此南韓海警廳繼於本月2日決定在黄海海域設置廣域警備區後，8日也宣布定將本月中旬起，在當地海域部署1艘新型3千噸級巡邏艦，專責監控相關海上結構物、改建工程與人員動態，防範中共將其擴大改建為軍用設施、遂行擴張影響力意圖。

相關報導還說，鑑於中共漁船隊近年頻繁越界捕魚，因此這項部署計畫將有助提升執法與巡邏能量，應對潛在非法行徑；此外，南韓海警廳也計畫於今年底前發射首枚觀測衛星，並於2031年前完成部署計畫，未來可望全天候24小時監控EEZ海域動態，藉此提升海域覺知能量，維護南韓主權與海上安全。

南韓海洋警察廳將部署大型巡邏艦艇，監控中共在黃海海域設置的多處海上結構物。圖為南韓海警廳巡邏艦。（達志影像／美聯社資料照片）

美國智庫「戰略與國際安全研究中心」（CSIS）曾刊出分析，示警中共在黃海設置多處鋼材結構物，已對南韓主權構成潛在威脅。（取自CSIS網站）