南韓減排新戰略！2035年目標最高降61% 氣候衛星助攻

COP30氣候峰會進入尾聲，南韓政府審議通過自主貢獻減排目標，到2035年將溫室氣體排放量，在2018年基礎上減少53%至61%。南韓展現面對氣候危機的決心，京畿道開發「京畿氣候衛星1號」，全面監測溫室氣體排放源，收集氣候數據，協助制定政策。未來洪水、野火、土石流等災害監測與應對將更加精準。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

南韓政府端出最新減碳藍圖，喊出2035年前把溫室氣體排放量，在二〇一八年基準上削減五成以上，目標範圍落在五十三％到六十一％之間。這項數據來自直屬總統的碳中和綠色增長委員會，被視為南韓未來十年能源轉型的關鍵指標。

廣告 廣告

南韓國務總理金民錫表示，這不只是冷冰冰的數字，而是一項加速脫碳、強化國家競爭力的路線圖。委員會同時宣布，從明年起到二〇三〇年止，南韓可排放的溫室氣體總量將被限制在二十五億三千七百三十萬噸，與原先規劃相比縮減約一成七。

總統李在明強調，邁向碳中和肯定充滿挑戰，但為了國家永續發展與經濟體質升級，減碳之路「勢在必行」。

就在中央拚減排的同時，地方政府也加入行列。YonhapnewsTV報導，京畿道將在十一月發射南韓第一顆由地方自主研發的氣候衛星「京畿氣候衛星一號」。這顆重二十五公斤的微型光學衛星，預計從美國加州范登堡太空軍基地升空，靠太陽能板獲取電力，在未來三年環繞地球低軌道，持續收集京畿道的氣候與環境數據。

京畿道氣候環境能源局長車成洙認為，唯有掌握精準資料，政策才能作出精準應對，這也是衛星存在的意義。他補充說，從明年起還有兩顆觀測衛星陸續投入運作，屆時將能更精準監測溫室氣體排放源，並協助處理洪水、山火、土石流等極端氣候災害。

京畿道議會議員柳永日指出，氣候衛星除了環境監測，更將廣泛應用於氣象、農業與水資源管理，未來效益可望遠超預期。

然而，當官方積極喊出減碳決心，南韓民間卻浮現另一個風向。南韓星巴克近期悄悄把二〇一八年全面導入的紙吸管，換回傳統塑膠吸管。實際走訪門市，YonhapnewsTV記者觀察到店內同時提供白色紙吸管與綠色塑膠吸管，但多數顧客毫不猶豫選擇塑膠。

南韓民眾說「紙吸管泡久就軟掉，也會有紙味」這類抱怨持續累積。有人直呼「含著紙吸管，紙會一直融化，真的很不方便」，今天索性改拿塑膠吸管試試看。

星巴克解釋，部分客訴曾指出紙吸管的環保效果有限，為兼顧使用體驗與環境負擔，他們也投入研發生質塑膠吸管作為替代選項。

但真正讓業界反彈的是政策搖擺。南韓環境部自二〇二三年起再度放寬一次性用品限制，不但無限期延後塑膠吸管禁令，甚至取消一次性紙杯禁令，使得原本依政府政策大力投資的紙吸管業者蒙受慘重損失。

全國紙吸管生存對策協議會共同代表鄭珍虎表示，他因政策大轉彎而「失去了一切」。他語帶哽咽地說「希望能給我一條生路，讓我重新開始」。

南韓一方面喊著碳中和，一方面卻頻頻放寬塑膠限制。政府認為應避免增加小商家負擔，但民間減塑習慣遲遲未建立，政策與現實之間的落差，也讓外界質疑南韓的減碳路徑是否越走越偏離初衷。

更多 TVBS 報導

COP30第二週談判陷僵局！ 各國「全球調適指標」仍分歧

西班牙總理COP30峰會喊「氣候變遷會致命」 砸16億用在預警

學者指氣候工具碎片化 籲政府建立調適資訊平台

飯店太貴！COP30氣候峰會「房價飆漲」 多國考慮缺席

