南韓渡輪撞無人島擱淺 初步調查結果出爐

南韓昨晚一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島後擱淺，渡輪上的人員全數平安獲救，但部分人員因擱淺衝擊感到輕微疼痛或神經衰弱，目前就醫的30人中已有26人出院。初步調查原因，是當時航海人員因為在看手機，在須手動航行的區段轉為自動航行。

南韓19日晚間一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島後擱淺。（Yonhap／路透社）

韓聯社報導，當地時間昨天晚間8時17分左右，2萬6546噸級渡輪「珍努比亞皇后二號」（Queen Jenuvia II）從濟州島出發後，朝港口城市木浦航行。渡輪靠近新安郡長山島近海時，撞上一座無人島而擱淺。

船上共有246名乘客與21名船員，並載有乘客的118輛車輛。事故發生3小時後，渡輪上的人員全數平安獲救，但部分人員因擱淺衝擊，感到輕微疼痛或神經衰弱，共27人被送往醫院，另有3名乘客自行前往醫院。

其中有頭暈、頭痛等症狀的26人未發現異常，目前已出院並在家中或附近旅館度過一晚。受傷者中還包含一名孕婦，在附近婦產科進行檢查後，未發現明顯異常，因此已出院。

其餘在醫院接受治療的4人雖然沒有被判定為重傷，不過因為出現腦震盪、臀部挫傷、腰椎受傷等症狀，決定繼續住院觀察治療。

報導指出，根據今天調查進度，當時負責操縱船舶的是一等航海人員A某。調查顯示，當時A某因為在看手機，在必須手動航行的區段轉為自動航行，因此錯過轉向時機，朝著無人島衝去。事故發生地點新安郡長山島附近海域，是客輪航線密集的狹窄水道，因此必須更加注意，通常船舶不會依賴自動航行。

海警表示，既然已查明存在航行過失，將對相關人員進行刑事處分。

珍努比亞皇后二號的所屬渡輪公司SeaWorld相關人士表示，「因為這次事故帶給乘客與國民不安，深感抱歉」。他也強調，會努力在善後過程中將乘客的不便降到最低，公司將接受調查、負起責任。