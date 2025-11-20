南韓渡輪觸礁全員獲救 當局調查是否航行過失

路透社報導，一艘南韓渡輪在發生擱淺、船上267人全數獲救之後今天(20日)被拖回港口。當局已針對是否有航行過失展開調查。

這艘載著267名乘客及船員的渡輪珍努比亞皇后號(Queen Jenuvia)，19日晚間在南韓西南部近海觸礁擱淺。

韓國海洋警察廳官員表示，沒有人員有性命危險，船隻也沒有偵測到進水。

韓國海洋警察廳木浦(Mokpo)分部官員表示，當局將會檢視這艘渡輪是否在這個位於朝鮮半島西南端的狹窄航道中，未能即時改變方向。

這位官員說，在這個發生事故地區航行的船隻，通常會以手動駕駛，而非使用自動駕駛儀。「因為是狹窄的沿海地區，所以這是需要審慎航行的航道」。

根據官員們表示，渡輪的船員並沒有喝醉。

雖然渡輪上的所有人員都安全獲救，但仍在南韓引發對世越號船難的回憶。

2014年4月16日，載有476人的世越號在仁川港駛往濟州島途中翻覆，造成多達304人喪命，其中大部分是參與畢業旅行的高中生。(編輯：陳士廉)