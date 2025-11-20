南韓渡輪觸礁多人受傷 初判領航員看手機分心導致

南韓海洋警察廳緊急出動巡邏艇前往救援，並且以擔架將受傷的民眾救出。1艘2.6萬噸、上面載有246名乘客和21名船員的南韓渡輪，19日下午從濟州島出發，快要到達目的地木浦時，卻在無人島附近觸礁擱淺。

南韓海警表示船身沒有破損跟進水的跡象，只是發生事故是在狹窄淺水區，通常會以手動駕駛而不是改為自動駕駛儀。海警則對船員展開初步調查，確認是領航員因為看手機而分心，沒有及時改變方向，因而直接撞上附近島礁。

南韓海洋警察廳長金永鎮說明，「至於事故原因需再進一步調查，但初步判斷是由於船長或是領航員的人為疏失所造成的。」

現場所有乘客都穿著救生衣，被轉送到專用碼頭，所幸當時的天氣良好有利救援行動。南韓總統李在明，目前正在阿拉伯聯合大公國訪問，在接獲消息後立即下令各單位要營救船上的所有人，並且要在第一時間就公開最新的救援細節，不讓民眾擔心。

船上的目擊者說，當時的狀況非常嚇人，而且慶幸是擱淺，不是直接被拋到水裡。

渡輪乘客金南賢表示，「我當時以為我要死了，因為爆炸聲太大了，像是發生重大事故一樣，但因為看過世越號的沉船事件，我知道這種情況下應該保持冷靜，穿上救生衣到外面等待救援，看起來很多人都跟我一樣。」

渡輪上沒有人有性命危險，但也難以忘懷發生在2014年的世越號沉船事故，當時的渡輪載有476人，卻在途中翻覆，造成304人喪命，其中大部分是畢業旅行的高中生，而世越號的船長也在隔年因殺人罪而判處無期徒刑。

