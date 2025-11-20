南韓渡輪觸礁擱淺釀5傷 船上267人全數獲救
南韓西南部近海傳出一艘渡輪觸礁擱淺，導致5名乘客受傷。當地時間晚間8點17分左右， 一艘2.65萬噸級的渡輪從濟州島出發，準備前往港口城市木浦，但卻在全羅南道新安郡長山島附近擱淺，船上包含246名乘客及21名船員，共載有267人，情況一度危及。南韓總統李在明下令快速展開救援，所幸最後全員獲救，南韓海洋警察廳表示，船首出現破洞，但未發現有進水情形，詳細事故原因還有待釐清。
搜救人員緊急展開救援，船上乘客全員獲救。圖／路透社
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙
