南韓渡輪觸礁擱淺 船上267人全獲救

受傷乘客以擔架被抬出，船上所有乘客都順利獲救。19日夜晚的渡輪航程中，突然爆出一聲劇烈撞擊，數百名乘客被驚醒並引發一陣恐慌。

乘客金南賢表示，「我當時正躺著休息，突然整個人被往後猛推了一下，接著傳來一聲巨響。」

海洋警察廳隨即出動巡邏艦艇前往現場，並將船上人員轉送至附近碼頭。官員表示，這艘約2萬6千噸級渡輪「珍努比亞皇后2號」目前卡在礁石上無法移動，但暫時沒有沉沒或翻覆的危險。

這起事故發生在19日晚間，渡輪從濟州島出發後，朝港口城市木浦航行，在靠近長山島近海一座無人小島附近觸礁，有數十人因撞擊而受輕傷。

乘客金南賢說：「我以為自己可能會死掉，那聲音實在太大聲，聽起來就像發生重大事故。但看過世越號事件後，我知道遇到這種情況必須保持冷靜往外移動，穿上救生衣並耐心等待，看起來很多人也都照做。」

當局表示，計畫在漲潮時將船拖回岸上。這起事件發生的地點靠近2014年世越號沈船事故海域，當時300多名校外教學學生不幸罹難。

