南韓演藝龍頭出手了！SM娛樂宣布：捐100萬協助香港救災

韓國偶像娛樂龍頭的「SM娛樂」宣布捐出100萬港幣，為協助香港大火救災。（示意圖／shutterstock／達志）

香港大埔宏福苑昨（26日）遭遇惡火，官方估計至少55人喪命、逾上百人失聯，至今仍在持續救援中，各界也紛紛響應伸出援手。對此，南韓娛樂龍頭SM就宣布捐出100萬元港幣（約403萬台幣）協助救災，令網友們感動不已。

南韓偶像娛樂經紀公司SM娛樂，今日下午透過大陸官方微博帳號「SMTOWN」宣布：「SM娛樂決定向大陸香港紅十字會捐贈港幣100萬元，用於支持當地火災救援及後續過度安置、生活物資補給等工作，勠力同心、共度難關！」

廣告 廣告

另外，還有韓國女團aespa也宣布捐款消息，「大家好，這裡是aespa，對於令人心痛的消息，我們深表關切。為此，們決定以aespa的名義向大陸香港紅十字會捐款港幣50萬，帶去一份力量，衷心祈願平安。」

南韓男團RIIZE也跟上腳步，「大家好，這裡是RIIZE。在聽聞了令人悲痛的消息後，內心十分沉重，我們決定以RIIZE與BRIIZE的名義向大陸香港紅十字會捐款港幣25萬，為本次救援及後續支持提供幫助，盡到我們一份棉薄之力，願一切平安！」

此外，原定在香港舉辦的韓國年度盛事「2025 MAMA Awards」則照常舉行。不過另據韓媒消息指出，官方可能會宣布取消紅毯環節，並全程改為預錄方式播出，整體活動將偏向低調、莊重形式演出，同時增加哀悼橋段，為香港罹難者們致意。至於最新消息，還有待官方說明。

更多中時新聞網報導

安眠藥成癮 將推升失智風險

Lulu陳漢典婚禮分工 妻統籌尪埋單

爭后失利 林依晨：遲早會拿到