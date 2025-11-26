南韓潛艦「元祖」張保皋號退役 有望移交波蘭為後輩爭取訂單

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓海軍日前正式退役旗下的首艘柴電潛艦「張保皋號」(SS-061)，象徵該國水下戰力的世代交替；而在退役之後，這艘潛艦元祖的未來動向也眾說紛紜。對此，韓媒報導指出，張保皋號未來有望移交波蘭，為自家後輩的「島山安昌浩級」潛艦爭取外銷訂單。

南韓《韓聯社》今(26)日報導指出，有韓國軍方人士透露，該國計畫向波蘭免費贈與一艘即將退役的1200噸級潛艦，以增加其得標波蘭新型潛艦案的利基；而這艘即將退役的潛艦，正是日前完成生涯最後一次出航任務，預劃今(2025)年底正式退役的柴電潛艦「張保皋號」。

報導補充，波蘭現正推動名為「虎鯨」(Orka)的新型潛艦採購計畫，預計籌獲至多4艘同型艦，而韓華海洋(Hanhwa Ocean)也在其中參與競標；不過，對於「張保皋號」協助該國出口潛艦一事，並未獲南韓軍方正面回應，僅表示該艦將運用在國防出口和軍工合作項目。

「張保皋號」為南韓海軍史上首艘柴電潛艦，是該國向德國採購、委由HDW船廠打造的1200噸級潛艦。根據南韓軍方資訊，該艦於1991年下水、隔年交付韓方，1993年6月正式成軍服役，是該國水下戰力的濫觴，此後的「孫元一級」(又稱張保皋II級)、「島山安昌浩級」(又稱張保皋III級)潛艦也都是基於張保皋級艦的技術持續精進而生。

報導寫道，根據官方統計，「張保皋號」潛艦自1992年交付南韓海軍以來，總航海里程已累積達63萬3千公里，約當環繞地球15圈的長度。

