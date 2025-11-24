南韓濟州爆嚴重車禍 他開車爆衝釀10傷、3人心跳驟停
南韓濟州道牛島天珍港碼頭發生一起重大車禍，1名6旬駕駛開著廂型車下船後暴衝撞上乘客候船室，造成3人心臟驟停與10人輕重傷，所幸經過搶救1人恢復自主呼吸。
據《YTN》報導，濟州道牛島天珍港碼頭今（24日）當地時間15時（台灣時間14時）許，60多歲駕駛A某開著休旅車從船上下來後，移動時突然暴衝往天津港渡航線乘客等候室衝撞，造成13人死傷。
由於強烈的衝擊，包含駕駛A某與車上的2名乘客一度心跳驟停，目前已經由直升機送醫搶救，所幸其中1人已恢復自主呼吸。此外，車上乘客與被波及的陸人有不同程度的傷害。
據《韓民族日報》報導，濟州消防安全本部指出，今日當地時間14時47分左右，6旬駕駛A某駕駛的休旅車突然暴衝，撞上乘客候船區旁的道路指示牌柱子才停下，事故造成3人心跳驟停，被醫療直升機送往本島醫院，另有2人重傷與8人輕傷。
13名患者中包含駕駛在內車上共有6人與7名行人；3名心跳停止者中，2名為行人、1名為車上乘客。目擊者表示：「從船上下來的車輛衝向正在下船的人。」警方正以「休旅車急加速」的報案內容為基礎，調查事故的確切原因。
