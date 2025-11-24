南韓濟州重大交通事故！廂型車暴衝人群釀3死10傷 候船室前驚魂一刻「車輛直撞人群」

濟州島牛島碼頭突發車禍，廂型車暴衝撞進候船室，釀3死10傷。（圖／截自YT，YTN）

南韓濟州島東部離島牛島於當地時間今（24）日下午發生一起重大交通事故。一輛剛從渡輪下船的廂型車不明原因突然失控暴衝，直接衝向天津港渡航線乘客候船區及周邊行人，造成3人OHCA（到院前心肺功能停止）、10人輕重傷。當地消防單位甚至緊急出動醫療直升機前往搶救。

失控車輛最終撞上電線桿才停下，現場滿目瘡痍。（圖／翻攝自YT，MBCNEWS ）

根據《韓聯社》、《YTN News》及《韓民族日報》報導，事故發生在下午2點47分左右（台灣時間約1點47分），肇事駕駛為一名60多歲男子，當時駕駛廂型休旅車從渡輪下船後，疑似突然加速，車輛暴衝約150公尺，先撞進天津港候船室，隨後又衝撞碼頭人行道與其他車輛，最終撞上電線桿才停下。目擊者形容：「車子直接衝進人群，場面驚悚混亂。」

目擊者形容：車輛猛然衝入人群，眾人四散奔逃場面混亂。（圖／翻攝연합뉴스TV）

事故造成車上乘客與行人共13人死傷，其中3人心臟驟停，包括車上一名60多歲女性與兩名男性行人（70多歲與60多歲），最終均搶救無效宣告不治。其餘傷者中，2人重傷、8人輕傷，目前分別送醫觀察與治療。

警方正針對肇事原因展開調查，初步懷疑與車輛「突然加速」有關，亦將釐清駕駛是否有操作失誤或健康問題。濟州島為南韓重要觀光勝地，牛島素有「島中島」之稱，平時渡輪與人流頻繁，此起事故引發當地社會高度關注與討論。目前相關單位已加強渡輪區域交通控管與安全檢查，並呼籲民眾提高行駛與行走警覺，以防憾事重演。

