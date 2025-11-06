南韓火力發電廠鍋爐塔坍塌 7工人遭埋、1人OHCA

據韓媒報導，南韓蔚山火力發電廠6日下午2時7分，一座60公尺高的鍋爐塔發生坍塌意外，有9名在現場作業的工人遭埋，其中2人已經獲救，但其中1人被救出時已沒有呼吸心跳，另外仍有7人被埋在鍋爐塔下等待救援。

南韓國務總理金民錫下令，動用一切可用資源全力搶救受困人員。警消指出，當時現場正在拆除該座已停用的4號機組鍋爐塔，推測是拆除過程中結構物坍塌所致。

南韓警消已動員超過100人及數十台設備到場執行救援行動，並拆除坍塌的鍋爐塔。警方與相關單位將在救援行動結束後調查事故原因，並釐清現場是否遵守安全規範。

