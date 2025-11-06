南韓火力發電廠驚傳「60米高鍋爐倒塌」 7名工人仍遭埋

南韓東南部城市蔚山市今（6）日下午傳出重大事故！位於龍岑洞的一座火力發電廠發生鍋爐倒塌，導致多名工人被活埋。當局已救出2人，並正在搜尋其餘7人。國務總理金民錫指示，調動一切可用資源營救被困者。

蔚山一座 火力發電廠傳出坍塌事故。 （示意圖／Pixabay）

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》等韓媒報導，事發於當地時間今天下午2時7分（台灣時間下午1時7分）許，位於蔚山市南區的東西發電廠蔚山發電本部一處正在拆除的60公尺高鍋爐設施發生倒塌。韓媒照片顯示，一個巨型鋼鐵結構倒塌，並呈現扭曲變形。

消防獲報後緊急派遣包含3輛泵車共13台設備，以及50多名人力前往現場進行救援，獲救的2人無生命危險，估計另有7人仍受困。當局正在調查具體的事發經過。

另據《KBS News》報導，南韓行政安全部長官尹浩中稍早向氣候能源環境部、僱傭勞動部、消防廳、警察廳、蔚山市等相關部門下達指示，要求動員一切可用人力和設備營救受困人員。他還特別囑咐，救援過程中要格外注意防止消防員發生安全事故，並緊急派遣現場狀況管理官前往現場。

