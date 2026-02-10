南韓無人機越界飛北韓 警方突擊搜查情治單位
（中央社首爾10日綜合外電報導）南韓當局針對無人機飛越邊界並在北韓上空遭擊落事件展開調查，軍警聯合調查專案小組今天突襲搜查有關情治單位。
北韓早前指控南韓一架無人機飛入開城（Kaesong），並公布有關照片，內容據稱是被擊落的無人機殘骸。
南韓最初否認政府涉案，並說可能是民眾所為。
法新社報導，如今警方表示，正在調查3名現役軍人及1名國家情報院（National Intelligence Service）人員，懷疑他們與此案有關。
警方聲明指出，已對國防情報司令部（Defense Intelligence Command）及國家情報院等18處地點，進行搜索和執行扣押令。
先前已有3名平民因涉嫌參與此無人機事件被起訴。其中1人公開認責，表示自己是為了偵測北韓平山（Pyongsan）鈾礦處理設施的輻射量。
南韓總統李在明（Lee Jae Myung）先前曾表示，向北韓發動無人機，形同「對北韓開槍」。
前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）因涉嫌於2024年底非法派遣無人機進入北韓，以企圖為自己宣布戒嚴一事找藉口，目前正在受審。（編譯：紀錦玲）1150210
其他人也在看
獨家／連續甩袋撞膝…Fumi阿姨被逼讓「優先席」踹飛北捷白髮嬤代價曝！
台北73歲曾姓婦人去年搭乘北捷，多次甩裝有金屬提袋，逼Fumi阿姨禮讓「優先席」反遭踢飛，此事引發熱議。事件過後，曾姓婦人被起底是會議蟑螂、慣竊、通緝犯，爭議事件頻傳。Fumi阿姨也因此爆紅，然而踹人的行為，因涉犯社會秩序維護法，也在近日裁定出爐，原定裁罰6000元，他提出聲明異議，法院改裁處4000元罰鍰，不可抗告。
東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？
日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。政治評論員吳靜怡說，高市早苗把選戰打成民主示範，國民黨主席鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
不願面對現實？高市早苗大勝！中國外交部崩潰喊：恣意妄為必遭人民抵制
日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院大選獨拿超過2/3的316席，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席，且高市早苗更是以88.7%得票率輾壓對手，而反對「台灣有事」說的親中派眾議員岡田克也則落選了。對此，中國外交部今（9）日崩潰說這次選舉反映結構性問題以及趨勢值得深思，還稱，如果日本恣意妄為必將遭到日本人民的抵制，再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論。
日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測
日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
國民黨主席鄭麗文：新竹縣陳見賢絕對沒有球員兼裁判！絕對公平公正！
面對2026地方大選，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，鄭麗文上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，鄭麗文談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。
軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象
國民黨主席鄭麗文今天（8日）到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。
「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導今（8）日上午一段行車紀錄器畫面在網路流傳，一名男子從關渡大橋跳下，畫面引發民眾議論。警方說明，事件發生於上午9時38分，新北市關渡大橋八里端，當時員警追查一輛疑似交通違規自小客車，過程中副駕駛座乘客突然下車逃逸，徒步跑向橋上自行車道。警方立即追緝，並在自行車引道將人控制。經查，50歲鄭姓男子為妨害秩序案件嫌疑人，警詢後依法解送士林地方法院偵辦。今早有網友在社群平台分享一段行車紀錄器畫面，內容顯示一名男子突然從關渡大橋一側跳下去，影片流出後，引來網友熱議。部分觀看者直呼驚險，但也有人指出，該路段下方實際為緩坡草地，並非高落差區域。警方隨後說明，事件發生於今日上午9時38分，新北市關渡大橋八里端一帶。當時員警正在追查一輛涉及交通違規的自小客車，沿途尾隨過程中，副駕駛座乘客突然自行下車逃離，並朝橋上的自行車與行人通道方向奔跑。警方立即徒步追趕，最終在自行車引道附近將人攔下並控制行動。經查證，該名50歲鄭姓男子為妨害秩序案件的嫌疑人，並非單純交通違規人士。警方完成初步警詢後，依相關程序將鄭男移送士林地方法院偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人 更多民視新聞報導請辭監察院長獲准！陳菊住院養病中 賴清德今低調赴高醫探視李貞秀國籍爭議續燒！民進黨：公職不得有雙重國籍「沒模糊空間」行政院投入819.6億 強化弱勢兒童照護
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
日本眾議院選舉「310席是關鍵」 學者：台日關係可望實質深化
日本眾議院選舉即將投開票，執政自民黨可望勝選，但學者分析指出，席次多寡將直接影響未來政局穩定與政策推動力道。若執政聯盟合計席次達到310席，除可確保施政順暢，也將具備啟動修憲程序的政治條件，牽動日本對外戰略、台日關係及亞太安全布局。
日本大選「親中政黨out」！王定宇：2026、2028就換我們台灣人做決定了
日本8日舉行眾議院選舉投開票，選舉結果顯示，自民黨以及日本維新會的席次遠遠超過總席次的2/3，這也意味跨越修憲門檻。對此，民進黨立委王定宇就指出，日本親中的政黨大幅度萎縮，直呼這個數字「夢幻到難以相信」。
蕭旭岑酸谷立言「只比科長大」！遭疑親中批美 傳藍高層急喊：恐傷選戰
國民黨副主席蕭旭岑近日評論美國在台協會（AIT）處長谷立言的職級，引發黨內關注與討論。有黨務高層私下坦言，此番談話已讓部分基層支持者感到焦慮，擔心外界將其解讀為「親中批美」的立場，恐對年底地方選舉造成不利影響。
爆高市早苗壓倒性大勝關鍵 蔡正元預言賴清德下一步：國民黨要小心了
日本眾議院改選昨（8）日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過三分之二的席次。對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》分析，這場勝利象徵日本年輕人與女性選民的結構性轉向，他也預言，總統賴清德未來極可能化身「台版高市早苗」，採取更刺激、更激進的民族主義戰法，示警國民黨在年底大選必須極度小心。日本國會眾議院在新任首相高市早......
7旬婦面交19次被騙3272萬 警機場逮運毒女車手
社會中心／黃國誠 黃柏榕 台北報導詐騙車手，還涉嫌運毒！台北市一名七十歲的婦人，被詐騙集團以投資的名義，騙走三千多萬，警方調查發現，被害人一共面交19次，前後遇過16位車手，其中一名廖姓女車手，拿走三百萬，就出境柬埔寨，回台時，警方鎖定攔截，沒想到，還在她的行李，發現1.4公斤毒品海洛因。女詐欺車手剛入境台灣，隨即遭到警方攔截，但就在行李箱中，出現一個用鋁箔盒包裝的洗衣粉，越看越奇怪，一驗才發現竟是毒品海洛因。警方vs.廖姓女詐欺車手「這個是台灣台北地方法院，開的搜索票詐欺等案喔。」廖姓女詐欺車手無前科 因為是婦人遭詐千萬車手被警方鎖定（圖／民視新聞）洗衣盒裝的洗衣粉，全是白色粉末，肉眼看很難辨別，是毒品還是洗衣粉，要不是警方進一步查驗，1.4公斤的海洛因，恐怕直接會流入市面，只是廖姓女詐欺車手，會在機場被鎖定，全因一名70多歲的婦人，誤信投資詐騙，被騙走三千多萬。瑞安派出所所長陳春玄表示「日前偵辦一起高額投資詐騙案，發現涉案廖姓女子，不僅擔任詐騙車手，還涉嫌跨境運輸毒品，專案小組掌握她自，桃園機場入境後，立即將其拘提。」海洛因重達１．４公斤 運毒廖女聲稱知道要拿不好的東西但不知道是毒品（圖／民視新聞）就是看到臉書上，出現台積電創辦人張忠謀，要送兩萬本自傳等詐騙廣告，婦人信以為真，去年11月加入投資詐騙群組，在對方聲稱穩賺不賠後，陸續跟16位詐欺車手面交19次，前前後後共被騙走3272萬，其中沒有前科的廖姓女車手，領走婦人300萬後，遭通報境管，上個月24日出境柬埔寨，30日返抵國門隨即遭逮，更把海洛因偽裝成洗衣粉，夾帶入境，她聲稱知道要幫忙拿不好東西，但不知道是毒品。瑞安派出所所長陳春玄表示「並在其隨身行李中，發現偽裝成洗衣粉的毒品海洛因，重達1.4公斤全案偵訊後，依毒品詐欺及洗錢等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。」詐欺車手化身運毒小幫手，詐欺販毒集團，找上沒有前科的她，降低被逮風險，終究被警方識破，帶回警局。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：7旬婦面交19次被騙3272萬 警機場逮運毒女車手 更多民視新聞報導又是毒駕! 桃園駕駛暴衝波及2車 板橋2騎士沿路蛇行男酒駕拒檢竟拖行取締員警害2人傷 警連開3槍起獲大量毒品違停紅燈竟扯出毒駕案！ 警眼尖攔查起出海洛因送辦
王鴻薇、凌濤助陣藍營青年軍 何元楷、楊智伃拚雙北議員
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北、台北報導 前國民黨發言人楊智伃今（8）日宣布將爭取松山信義區市議員提名，並在桃園市議員凌濤陪同下走訪吳興市場，凌濤盛讚楊智伃日前一口喝下「核廢料水」創高聲量，且面對司法威脅，有毫不退縮的戰鬥力；另一邊，新北市汐金萬議員參選人何元楷則邀請立委王鴻薇助陣掃街，王鴻薇親送「包中」祝賀，感念何在反罷免期間的跨區支援。 凌濤表示，...
太崩潰！高市早苗大選史詩級勝利 中國外交部臉色凝重「撤回台灣有事言論」
日本第51屆眾議院大選落幕，現任首相高市早苗帶領的自民黨取得空前勝利，不僅單獨斬獲316席，超過總席次465席的三分之二，若加上執政盟友日本維新會，席次更高達352席，穩坐絕對多數地位。
日大選結果抵定！自民黨「史詩級大勝」 陳冠廷：強化台日安全布局的關鍵時刻
即時中心／徐子為報導日本今（8）日舉行眾議院選舉，根據日本公共媒體《日本放送協會》（NHK）稍早最新計票結果顯示，由日相高市早苗（Takaichi Sanae）自民維新執政聯盟所屬的自民黨，以及日本維新會共組的執政聯盟，已篤定豪奪247席，超越過半門檻的233席。對此，民進黨籍立委陳冠廷表示，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，對台灣而言是強化台日安全布局的關鍵時刻，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作。