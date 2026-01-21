南韓熔爐案19身障女遭性侵…鄰居憶：抓欄杆嚎哭 院長勢力大報警沒用？

南韓爆出「熔爐等級」的大規模性侵案。性侵示意圖。取自Unsplash



據南韓媒體今天（1/21）報導，南韓爆發電影《熔爐》般的慘案，在仁川市江華郡的一家身障者住宿設施，19名女性身障者遭院長（設施負責人）性侵，住在設施附近的鄰居回憶，曾經看過設施中的女子「抓著欄杆嚎哭」，據悉，院長的地方勢力龐大，與許多官員、政治人物往來，報案人當初顧慮這點，特定繞過仁川警察廳，前往首爾警察廳報案。

據韓媒《中央日報》與「News1」報導，改編自真實案件的南韓電影《熔爐》，講述2005年聾啞學校內的30名兒童，被校長性侵、虐待的悲劇，韓媒近日取得一份受害調查報告，南韓再度出現「熔爐等級案件」，地點就位於仁川市江華郡的身障者住宿設施「彩緞院」（색동원），截至去年9月，設施內19名女性身障人士，均遭到院長（設施負責人，男性）A某性侵或性虐待，甚至多名職員也被指控犯下暴行。

住在「彩緞院」附近的鄰居B某受訪表示：「一看到新聞，心就沉了下去」、「我5年前在這買房子，後來搬來定居，到現在還清楚記得，大白天常常從設施中傳來女人的嚎哭聲」、「那不是一般的哭聲，而是像徹底失神一般的嚎哭。」

B某回憶：「甚至曾有一天，我看到女人一邊抓著設施欄杆，一邊哭泣的模樣」、「由於那是身障者居住設施，我以為她們只是因為生活辛苦，才在哭泣。」

B某說道，有一天他忍不住朝著設施大喊：「為什麼一直在哭？」該設施職員聽到後，哭聲就逐漸減少了。

B某難過地說：「該不會我過去聽到的哭聲，都跟新聞事件有關吧，越想越覺得苦悶。」

報導指出，遭指控犯下大規模性侵的院長A某，從2008年起經營身障者住宿設施「彩緞院」，地方勢力龐大，擔任過仁川身障者福利設施協會會長，以及韓國身障者福利設施協會理事，該協會推動身障者福利設施支援計畫，全國有938家設施加入。

一名地方福利設施相關人士透露：「A某擔任協會會長後，經常接觸地方社福官員、業者和政治人物，他的財力雄厚，有巨大影響力。」

據悉，本案由首爾警察廳進行調查，而非仁川警察廳，原因就是最初報案的受害者C某，考量到院長在地方上的影響力，擔憂仁川警察廳恐不受理該案件，才會跨域到首爾報案。

去年3月，首爾警察廳接獲C某報案後，刻意低調展開調查，也是為了避免消息提前外洩，導致院方將相關證據銷毀。

東國大學資訊保護研究所教授黃錫鎮（황석진，音譯）指出：「監視器影像如果刪除數個月，即便進行數位鑑識，也難以完整復原。」

遭控犯案的院長，目前對於韓媒記者的電話與訊息，完全未提供回應，但他已向身障者協會表示，全面否認相關指控。

