南韓物流中心大火狂燒10小時！千萬件庫存付之一炬 坍塌現場曝光

（記者許皓庭／綜合報導）南韓忠清南道天安市衣戀集團（E-LAND）物流中心 15 日清晨突發大火，倉庫堆放超過 1100 萬件服飾、鞋類等商品，因大量易燃物助長火勢，烈焰持續狂燒近 10 小時才被完全控制。火警造成建築北側結構在高溫下坍塌，南側雖仍維持外觀，但鋼骨明顯變形，恐有再次倒塌的風險。所幸 3 名值班員工即時脫困，未釀成傷亡。

根據南韓《韓聯社》與《News1》報導，火勢於 15 日上午 6 時 8 分最先在物流中心 4 樓冒出。消防部門在接獲報案後立刻啟動第一階段應變，約 50 分鐘後升級為第二階段警戒，共動員 430 名消防人員、150 輛消防車及 11 架消防直升機到場搶救。由於倉庫內存放大量衣物與鞋款，火勢迅速擴散，撲滅過程相當艱困。

物流中心為地下 1 層、地上 4 層的長方形建築，總面積約 19 萬平方公尺，可容納 150 輛貨車同時作業，每年處理約 400 至 500 萬箱商品，是當地大型物流基地之一。火警造成北側主要存放衣物與鞋類的倉庫區塊直接倒塌。南側物流作業區雖較為堅固，但多處外牆脫落，鋼骨結構受熱彎曲，恐進一步失去支撐。

消防人員表示，目前火勢雖已被完全控制，但建築內部仍散布殘火與高溫點，救援隊持續以水幕降溫，並以重型設備拆除危險構件，以防坍塌區域造成二次危害。結構工程專家指出，該建築採鋼骨加鋼筋混凝土設計，未包覆混凝土的鋼骨受熱易變形，是坍塌的主要原因之一。

火災發生後，天安市政府於 1 小時內發布簡訊警報，提醒民眾避開濃煙區域、車輛改道路線。衣戀集團旗下多個品牌，包括 New Balance 代理、WHO.A.U. 及 SPAO 等，已陸續發布聲明，指出本次事故可能影響部分出貨進度，但尚待完整盤點後確認。

消防單位指出，目前救援重點包括結構安全控管、殘火撲滅以及起火原因調查。待內部溫度降低後，警消與鑑識單位將進入現場釐清引燃源頭與損失規模。官方強調，周邊仍維持封鎖，希望民眾避免靠近，以免受建築物不穩定結構影響。

這起火災雖未造成傷亡，但損失恐相當巨大，倉庫內商品幾乎全數遭毀。後續調查結果將決定物流中心能否重建或需進行大規模拆除，相關單位仍持續監控結構變化。

