南韓物流中心大火！「大量濃煙竄天」驚悚畫面曝 1100萬件衣物全燒光

南韓忠清南道天安市東南區的衣戀集團（E-Land）時尚物流中心，在昨（15）日清晨發生火災，在火災發生的9小時過後，火勢才順利撲滅，但長時間的高溫燃燒導致建築物坍塌，物流中心儲存的1100萬件衣物、鞋子，也在這場火災中通通付之一炬。

綜合外媒報導，衣戀集團（E-Land）時尚物流中心位在天安市，總建築面積達5.8萬坪，相當於27個足球場，昨日上午6時8分該物流中心傳出火警，現場大量濃煙竄天。消防員在接獲通報後，7分鐘內就啟動1及火災警報，並命令附近消防隊趕往現場。隨著火勢加劇，消防局啟動2級火災警報，調度忠清南道以外的消防隊協助救火，直升機數量增加到12架，對物流中心灑水，防止火勢蔓延到附近工廠。

一直到15時31分火勢才被撲滅，但是長時間的高溫燃燒，導致建築物坍塌，倉庫內存放的1100萬件衣物、鞋子，宛如火種，讓救火程序更加艱難，而這大量的衣物、鞋子也在這場祝融之災中付之一炬。消防局指出，這次救火行動一共出動150台消防車、430名消防員參與救火。另外，由於火災發生在員工上班之前，因此沒有人員傷亡，當時負責值班的3名員工已經自主撤離。

事實上，天安市E-LAND時尚物流中心於2014年完工，建物分層為地上4層、地下1層，可同時容納150輛貨車停靠，每天則處理約5萬個包裹，衣戀集團代理的品牌，包含New Balance、SPAO皆指出，這次火災可能導致客戶送貨延後，或是取消。另外，關於起火原因，消防人員正在調查當中。



