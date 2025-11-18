南韓物流中心狂燒60小時！ 千萬件衣鞋未出貨全燒光

南韓一家時尚物流中心，15日發生火警，延燒60小時後火勢才被完全撲滅。（圖／達志影像歐新社）

南韓發生一起重大火警，一家大型時尚物流中心起火，大火足足延燒60個小時才被撲滅。這個物流中心有上千萬件知名品牌服飾，還來不及出貨，就全部燒光光。許多訂單被迫取消。

南韓一家時尚物流中心，15日發生火警，延燒60小時後火勢才被完全撲滅。（圖／達志影像歐新社）

一場突如其來的大火摧毀了南韓忠清南道天安市一座大型時尚物流中心，大火從15日早上4樓起火後，延燒長達60個小時，直到17日傍晚才完全撲滅。這座時尚物流中心，還曾是亞洲最大規模的物流中心，存放約1100萬件知名品牌服飾和鞋類產品，包括New Balance、Spoa等品牌的商品全部被燒毀，導致大量訂單被迫取消，並對周邊環境和居民造成嚴重影響。

這場大火從建築物中間竄出，濃煙不斷衝上天空，幾乎將整片天空染黑。由於物流中心內存放的衣物與鞋類等易燃產品成為助燃材料，導致相當於27座足球場規模的建築物全數燒毀。忠南天安東南消防署署長姜鍾範（音譯）表示，這座物流中心規模非常龐大，內部存放的鞋子與服裝等物品約有1100萬件左右。

這些尚未出貨的知名服飾品牌商品全部被燒光，消費者的訂單也被迫取消。多個品牌的官方網站已張貼公告，表明出貨延遲，商品配送可能延誤或訂單可能被取消。這次事件正值年末假期購物潮，物流中心遭遇大火，使得原本的出貨計畫完全被打亂。

雖然這場大火沒有造成人員傷亡，但火災產生的粉塵和濃煙已飄到附近農田和住家，造成二次傷害。有即將出貨的白菜因粉塵覆蓋而無法販售，超過25萬平方公尺的農地出現損害。附近居民抱怨出遊困難，還出現眼睛刺痛等健康問題。此外，這場火災還導致附近工廠停電，嚴重影響周遭居民的生計。這次事件不僅對物流業務造成巨大損失，也對當地環境和居民日常生活帶來了不小的衝擊。

