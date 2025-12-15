南韓特檢公布戒嚴案調查結果 尹錫悅試圖挑釁北韓取得正當性

歷經180天偵查蒐證，前南韓總統尹錫悅戒嚴內亂案15日宣布偵查終結。

特別檢察官趙垠奭表示，「調查結果確認尹錫悅等人，自2023年10月起便為宣布戒嚴做準備，以動用軍方強制中止政治活動，及國會職能為目的宣布戒嚴，企圖設立取代國會的緊急立法機構，奪取立法與司法權力，進而剷除反對勢力，維持壟斷權力。」

尹錫悅2024年12月3日晚間下令戒嚴，6小時後又宣布解嚴，不但震驚國際，也開啟南韓政壇動盪和司法問責大戰。

YTN記者報導，「前情報司令官盧相元筆記中，有為下屆大選瓦解所有左派勢力，以及修憲、連任至第三任期。」

據調查，尹錫悅就任總統之初就多次提及緊急權力。2023年10月，將戒嚴時的核心人物，前國軍防諜司令官呂寅兄和前陸軍參謀總長朴安洙部署前線，就是考慮戒嚴時間點的布局。

特檢組指控尹錫悅為了攬權不惜宣布戒嚴，甚至為了師出有名、挑釁北韓來犯。

特別檢察官趙垠奭表示，「為了製造宣布戒嚴的正當性，曾試圖誘使北韓發動武裝侵略，但北韓並未軍事回應而宣告失敗。」

2024年10月無人機飛越平壤上空，北韓邊境部隊隨即全面戒備，雖然南韓當局否認出動無人機，但檢方調查後認為是尹錫悅團隊所為，試圖引發北韓軍事反制。

特檢官助理朴智英曾提及，「此舉增加南北韓武力衝突風險，損害我國軍事利益。」

尹錫悅引誘北韓不成，卻仍選在12月宣布戒嚴，檢方指出他是仿效前總統朴正熙，刻意挑在美選混亂期，以避免美國介入。

特檢官助理朴智英曾指出，「前總統尹錫悅不過是多名嫌疑人之一，其他人已受調查，我們不會被牽著走。」

特檢組起訴包括前總統在內共27名涉案人員，目前尹錫悅已經入獄，面臨內亂罪庭審，但他至今仍否認有不法行為，辯稱一切都是為了反擊試圖癱瘓政府的親北韓勢力。

