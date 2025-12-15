南韓特檢組揭密！金建希也不爽戒嚴令 憤怒指責尹錫悅：全都搞砸了
南韓內亂特檢組在結束長達180天偵查後，今（15日）發布了最終報告。雖然特檢組表明並未發現前總統尹錫悅的夫人金建希女士有實際介入緊急戒嚴的具體事實，但卻爆出了一段戲劇化的官邸內幕。
根據《韓聯社》報導，在尹前總統宣佈戒嚴當天，兩人爆發了一場嚴重的爭吵。特檢組已掌握前第一夫人金建希身邊輔佐人員的證詞，內容顯示金女當時對尹錫悅發出了極度憤怒的指責，大意是：「都是你害的，全都搞砸了！」
金建希為何怒不可遏？緊急戒嚴是否打亂了她的計畫？
特檢組轉述的證詞指出，金女士的憤怒源於她認為自己原先規劃的許多事情，全因尹前總統突如其來的緊急戒嚴而「全都泡湯了」或「所有事情都毀了」。這種「全都搞砸了」的說法，透露出金女士認為這次戒嚴破壞了她的布局與考量。
此外，外界對金女士「司法風險」（例如德意志汽車股價案和收受名牌包疑雲）的質疑，特檢組也判斷這些雖然不是戒嚴的「直接動機」，但可能影響了尹前總統決定宣佈時機的背景因素之一，因為尹前總統的核心目的是為了「壟斷和維持權力」，這當中可能也包含了透過權力來一舉解決個人司法風險的意圖。
尹錫悅戒嚴背後的「V Zero」疑雲，特檢組證實了什麼？
在尹政府時期，金建希女士曾被政官界內部以代號「V Zero」（V 0）來稱呼，暗示其地位超然，因此外界對她的諸多質疑始終不斷。
特檢組在偵查過程中，針對幾個關鍵疑點進行了釐清：在尹前總統的通聯紀錄中，並未發現有與薩滿教巫師「天公」討論戒嚴的跡象；同時，針對前國軍情報司令官盧相元與金女士之間的關係，特檢組也表明，未發現兩人有見面等相關跡象。
特檢組最終的結論是，從金女士當天行蹤、後續證詞綜合判斷，並沒有確認尹前總統與金女士有「共同謀劃戒嚴」的行為。
