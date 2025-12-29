南韓特檢組結束180天調查 控前第一夫人金建希收賄賣官干政

韓聯社報導，南韓特別檢察官閔中基(Min Joong-ki，音譯)主導的特檢組今天(29日)公布最終調查結果，指控前一夫人金建希「幕後」介入國家事務。

特檢組在記者會上對前總統尹錫悅的妻子金建希提出指控，特檢組經過180天調查後，對金建希收賄案做出了結論。

助理特別檢察官金賢亨(Kim Hyong-kun ，音譯)表示：「特檢的調查證實總統配偶從事現代版的官職買賣，這種行為原本只會出現在歷史書中，並在公眾視線之外，幕後非法介入國家事務。」

特檢組上週對金建希追加起訴，指控她收受商人和其他人士贈送的奢侈品，藉此換取政府職位和政治提名。

金建希被指控一共收受了價值3.7億韓元(約25.8萬美元)的贈禮，包含一名前檢察官贈送的一幅價值1.4億韓元的畫作，藉此交換她支持他爭取去年大選人民力量黨的提名。

特檢組自7月成立以來，一直把焦點放在針對的3項關鍵指控上，包含金建希涉嫌操縱股價、涉嫌免費接受政治掮客提供的民意調查，以及涉嫌接受統一教贈送的奢侈品。

在調查過程中，特檢組拘留了包含金建希在內的20人，並起訴了66人，包含金建希與他的丈夫尹錫悅。

金建希也被指控在2010年和2012年，與BMW韓國代理商德意志汽車公司(Deutsch Motors)的前負責人以及一名親信，操縱該公司的股票，非法獲利8.1億韓元(56.1萬美元)。

金建希也被指控與尹錫悅在2022年總統大選前，免費接受政治掮客明泰均提供的價值2.7億韓元的民調。

助理檢察官吳正熙(Oh Jeong-hee，音譯)指控金建希在尹錫悅進入政壇後，就一直扮演「領導角色」，在尹錫悅當選後，兩人以「政治聯盟」的方式共同行事。

金建希也被指控在2022年收受統一教贈送價值8000萬韓元的奢侈品，藉此交換商業利益，並且被指控參與了一項為人民力量黨2023年黨魁選舉前，大規模招募統一教信徒入黨的計畫。(編輯：沈鎮江)