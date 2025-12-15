南韓特檢組起訴尹錫悅等24人 控策畫戒嚴逾1年、挑釁平壤發動侵略

南韓前總統尹錫悅此前出席內亂叛國罪調查庭。路透社



南韓去年底震驚全球的戒嚴事件滿一週年後，南韓特別檢察官今日（12/15）表示，前總統尹錫悅試圖挑釁北韓發動武裝侵略，藉此為宣布戒嚴創造藉口，並清除政治對手，策畫時間更超過1年之久。

南韓特別檢察官趙恩錫（Cho Eun-seok，音譯）在簡報會上表示，其團隊在為期6個月的叛亂罪調查中，已起訴包含尹錫悦及5名內閣成員在內的24人，並指「我們從歷史經驗中清楚知道，當權者為政變給出的理由只是幌子，其唯一目的就是壟斷和維持權力。」

趙恩錫指出，其團隊已證實，這場尹錫悦及時任國防部長金龍顯自2023年10月起精密策劃的陰謀，意圖暫停國會權力並以緊急立法機構取而代之。他補充說：「他們為製造宣布戒嚴的藉口，試圖誘使平壤發動武裝侵略，但因北韓沒有做出軍事回應而失敗」。

特別檢察官團隊先前曾指控尹錫悦及軍隊指揮官下令發動秘密無人機行動入侵北韓，以加劇兩國間的緊張局勢。

尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，並指示軍警闖入國會逮捕議員，讓南韓社會陷入動盪數月之久，並引發大規模和平示威。今年4月，南韓憲法法院全票通過尹錫悅彈劾案並將其解職，共同民主黨代表李在明隨後於提前選舉中當選總統。

路透社指出，尹錫悅目前正因叛亂罪受審，如果定罪，他可能會面臨終身監禁甚至死刑，而他在任時期的部長等官員同樣面臨多項指控。前第一夫人金建希則因尹錫悅任職總統前後的涉貪活動，正在接受特別檢察官調查。

尹錫悦聲稱，頒布戒嚴令屬總統職權範圍，此舉旨在警示反對黨濫用國會主導權阻撓政府運作。他強調，戒嚴令沒有對國家造成任何損害。

