南韓特檢：尹錫悅擬挑起北韓武裝侵略以宣布戒嚴

南韓特別檢察官趙恩錫(Cho Eun-Seok，音譯)今天(15日)表示，南韓前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)企圖挑起北韓發動武裝侵略，來作為2024年12月宣布戒嚴並清除政治異己的理由。

趙恩錫在記者會上表示，在經過6個月的叛亂罪名調查後，他的團隊已對包括尹錫悅和5名內閣成員在內的24人提出告訴。

趙恩錫說，從歷史經驗中很清楚地知道，掌權者給政變找的理由只是表面藉口，唯一的目的是壟斷並維持權力。

他表示，特檢小組已證實一場據稱由尹錫悅及其國防部長金龍顯(Kim Yong-hyun)所精心策劃、日期可追溯至 2023年10月的計謀，目的是在中止國會權力並以緊急立法機構來取而代之。「為了給宣布戒嚴找正當理由，他們企圖誘使北韓發動武裝侵略，但由於北韓並未作出軍事回應而失敗」。

這個特檢小組先前已指控尹錫悅及其軍事指揮官，下令在北韓境內展開一項秘密的無人機行動，來加劇兩韓緊張。

趙恩錫表示，尹錫悅隨後密謀要把那些政治上的反對者、包括他所屬的保守派「國民力量黨」(People Power Party)時任黨魁，打上反國家勢力的烙印，並在沒有正當理由下宣布戒嚴。

趙恩錫是南韓總統李在明(Lee Jae Myung)任命的3位特別檢察官之一。李在明在尹錫悅4月遭到憲法法院罷免後提前舉行的大選中勝選。

尹錫悅目前正因被控叛亂罪受審，一旦被定罪可判處終身監禁、甚至是死刑。而他的前部長和其他官員，也面臨和實施戒嚴未遂相關的各項指控。

南韓國會在尹錫悅去年12月3日深夜宣布戒嚴令的數小時後，就投票表決予以廢除，後來並對尹錫悅進行彈劾。

尹錫悅曾表示，宣布戒嚴是他身為總統的職責，他這麼做是為了對反對黨濫用議會控制權、影響政府運作示警。他並指出，他的戒嚴令並未對國家造成任何損害。(編輯：許嘉芫)